टेस्ट में सबसे तेज तिहरे शतक का रिकॉर्ड किसके नाम?: मुल्डर से ब्रूक तक, लिस्ट में कई स्टार; सहवाग किस नंबर पर?

1 of 7 टेस्ट क्रिकेट - फोटो : ANI/PTI/IANS







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टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए धैर्य, तकनीक और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता की जरूरत होती है। हालांकि, कुछ बल्लेबाजों ने इस मुकाम तक पहुंचने में असाधारण तेजी दिखाई। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस सूची में दो बार शामिल हैं। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और वैली हैमंड जैसे बल्लेबाज भी इस सूची में जगह बनाते हैं।

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2 of 7 सहवाग - फोटो : PTI

1. वीरेंद्र सहवाग: 278 गेंदों में तिहरा शतक



खिलाफ: दक्षिण अफ्रीका | मैदान: चेन्नई | सत्र: 2007-08



भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में 278 गेंदों में तिहरा शतक जड़कर इतिहास रचा था। यह उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार उदाहरण था। सहवाग अपनी बेखौफ शैली के लिए मशहूर रहे और टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने तेजी से रन बनाने की अपनी क्षमता साबित की।

3 of 7 वियान मुल्डर - फोटो : Proteas Men X

2. वियान मुल्डर: 297 गेंदों में तिहरा शतक प्रतिद्वंद्वी: जिम्बाब्वे | मैदान: बुलावायो | वर्ष: 2025 दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में 297 गेंदों में तिहरा शतक लगाया। उन्होंने तेजी से रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया और इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया।

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4 of 7 हैरी ब्रूक - फोटो : ANI

हैरी ब्रूक: 310 गेंदों में तिहरा शतक



प्रतिद्वंद्वी: पाकिस्तान | मैदान: मुल्तान | सत्र: 2024-25



इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में 310 गेंदों में तिहरा शतक पूरा किया। उनकी इस पारी ने टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी की इंग्लैंड की रणनीति को भी दिखाया। ब्रूक ने अपनी पारी के दौरान तेजी से रन बनाकर इस खास सूची में जगह बनाई।

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5 of 7 वैली हैमंड - फोटो : Twitter