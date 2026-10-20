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टेस्ट में सबसे तेज तिहरे शतक का रिकॉर्ड किसके नाम?: मुल्डर से ब्रूक तक, लिस्ट में कई स्टार; सहवाग किस नंबर पर?

Wed, 21 Oct 2026 08:43 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 21 Oct 2026 08:43 AM IST
सार

टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भारत के वीरेंद्र सहवाग दो बार शामिल हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 278 गेंदों में और पाकिस्तान के खिलाफ 364 गेंदों में तिहरा शतक लगाया। वियान मुल्डर, हैरी ब्रूक, वैली हैमंड और मैथ्यू हेडन भी इस सूची में जगह बनाते हैं।

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Virender Sehwag to Harry Brook: Batters Who Scored Triple Centuries in Test Cricket
टेस्ट क्रिकेट - फोटो : ANI/PTI/IANS

टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए धैर्य, तकनीक और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता की जरूरत होती है। हालांकि, कुछ बल्लेबाजों ने इस मुकाम तक पहुंचने में असाधारण तेजी दिखाई। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस सूची में दो बार शामिल हैं। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और वैली हैमंड जैसे बल्लेबाज भी इस सूची में जगह बनाते हैं।

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Virender Sehwag to Harry Brook: Batters Who Scored Triple Centuries in Test Cricket
सहवाग - फोटो : PTI

1. वीरेंद्र सहवाग: 278 गेंदों में तिहरा शतक

खिलाफ: दक्षिण अफ्रीका | मैदान: चेन्नई | सत्र: 2007-08

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में 278 गेंदों में तिहरा शतक जड़कर इतिहास रचा था। यह उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार उदाहरण था। सहवाग अपनी बेखौफ शैली के लिए मशहूर रहे और टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने तेजी से रन बनाने की अपनी क्षमता साबित की।

Virender Sehwag to Harry Brook: Batters Who Scored Triple Centuries in Test Cricket
वियान मुल्डर - फोटो : Proteas Men X

2. वियान मुल्डर: 297 गेंदों में तिहरा शतक

प्रतिद्वंद्वी: जिम्बाब्वे | मैदान: बुलावायो | वर्ष: 2025

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में 297 गेंदों में तिहरा शतक लगाया। उन्होंने तेजी से रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया और इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया।
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हैरी ब्रूक - फोटो : ANI
हैरी ब्रूक: 310 गेंदों में तिहरा शतक

प्रतिद्वंद्वी: पाकिस्तान | मैदान: मुल्तान | सत्र: 2024-25

इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में 310 गेंदों में तिहरा शतक पूरा किया। उनकी इस पारी ने टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी की इंग्लैंड की रणनीति को भी दिखाया। ब्रूक ने अपनी पारी के दौरान तेजी से रन बनाकर इस खास सूची में जगह बनाई।
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वैली हैमंड - फोटो : Twitter
वैली हैमंड: 1932-33 में रचा इतिहास

प्रतिद्वंद्वी: न्यूजीलैंड | मैदान: ऑकलैंड | सत्र: 1932-33

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज वैली हैमंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में तिहरा शतक लगाया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने यह उपलब्धि 355 गेंदों में हासिल की थी। उनका नाम टेस्ट क्रिकेट के ऐतिहासिक बल्लेबाजों में शामिल है।
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