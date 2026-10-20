टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए धैर्य, तकनीक और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता की जरूरत होती है। हालांकि, कुछ बल्लेबाजों ने इस मुकाम तक पहुंचने में असाधारण तेजी दिखाई। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस सूची में दो बार शामिल हैं। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और वैली हैमंड जैसे बल्लेबाज भी इस सूची में जगह बनाते हैं।
टेस्ट में सबसे तेज तिहरे शतक का रिकॉर्ड किसके नाम?: मुल्डर से ब्रूक तक, लिस्ट में कई स्टार; सहवाग किस नंबर पर?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 21 Oct 2026 08:43 AM IST
सार
टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भारत के वीरेंद्र सहवाग दो बार शामिल हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 278 गेंदों में और पाकिस्तान के खिलाफ 364 गेंदों में तिहरा शतक लगाया। वियान मुल्डर, हैरी ब्रूक, वैली हैमंड और मैथ्यू हेडन भी इस सूची में जगह बनाते हैं।
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