टी20 सीरीज: क्या न्यूजीलैंड में नई गेंद से कहर बरपाएंगे भुवनेश्वर? शेन बॉन्ड ने बताई भारतीय गेंदबाजों की ताकत

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न्यूजीलैंड की परिस्थितियां भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन अनुभवी भुवनेश्वर कुमार इन हालात में टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड का मानना है कि अगर सीजन की शुरुआत में पिचों से स्विंग और सीम मिलती है, तो भुवनेश्वर अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। बॉन्ड ने उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि उनका अनुभव भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देगा। विज्ञापन

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नई गेंद और डेथ ओवरों में अहम होंगे भुवनेश्वर

भुवनेश्वर ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के निर्णायक मुकाबले के लिए भारतीय टीम में वापसी की थी, लेकिन बारिश के कारण मैच नहीं हो सका। आईपीएल 2025 और 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार खिताब जीतने में उनके प्रदर्शन ने भी अहम भूमिका निभाई थी।



शेन बॉन्ड ने आईएएनएस से कहा, 'भुवनेश्वर की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी देखकर बहुत अच्छा लगा। वह एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और लंबे समय से आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम में उनके जैसा खिलाड़ी होने से एक तरह का ठहराव और शांति आती है। उन्होंने कई बार अहम मौकों पर गेंदबाजी की है और ऐसे पलों में वे हमेशा शांत और संयमित नजर आते हैं।'



उन्होंने कहा, 'टीम में एक सीनियर गेंदबाज का होना हमेशा अच्छा होता है, खासकर डेथ ओवरों में, जहां कप्तान उन पर भरोसा कर सकते हैं। वह निश्चित रूप से बहुत उत्साहित होंगे और टीम में वापसी के हकदार भी हैं। मैं उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं, खासकर उन परिस्थितियों में जहां गेंद स्विंग और सीम हो सकती है। नई गेंद के साथ वह बेहद घातक हो सकते हैं, और इसके अलावा वे एक बेहतरीन 'फिनिशर' (डेथ ओवर स्पेशलिस्ट) भी हैं।'

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तेज गेंदबाज तय कर सकते हैं सीरीज का परिणाम

बॉन्ड के अनुसार, न्यूजीलैंड में सीजन की शुरुआत के दौरान तेज गेंदबाजों को परिस्थितियों से मदद मिल सकती है। यहां अलग-अलग मैदानों पर ड्रॉप-इन और पारंपरिक पिचें हैं। ऐसे में गेंद की गति, उछाल और मूवमेंट सीरीज का रुख तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'न्यूजीलैंड में आमतौर पर यही बात जीत-हार तय करती है - जिस टीम के तेज गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उसके सीरीज जीतने के चांस अधिक होते हैं। यहां अभी सीजन की शुरुआत है और आप अलग-अलग तरह की पिचों पर खेल रहे हैं - कहीं 'ड्रॉप-इन' पिचें हैं, तो कहीं पारंपरिक विकेट, साथ ही क्राइस्टचर्च और अन्य जगहों पर मैदानों का साइज भी अलग-अलग है। हालांकि, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां गेंद में उछाल और थोड़ा मूवमेंट (स्विंग या सीम) देखने को मिलेगा।'



बॉन्ड ने बताया कि टी20 क्रिकेट में भी गेंदबाजों के लिए सही लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करना महत्वपूर्ण है। अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिलती है, तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, बल्लेबाज गेंदबाजों को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेंगे।

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युवा भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए विश्व कप की तैयारी

बॉन्ड का मानना है कि न्यूजीलैंड का यह दौरा भारतीय युवा तेज गेंदबाजों के लिए 2028 टी20 विश्व कप की तैयारी का अच्छा अवसर है। उन्होंने प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में खेलने का अनुभव भविष्य में उपयोगी हो सकता है।



उन्होंने कहा, 'जाहिर है कि प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ियों ने आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर, भारतीय बॉलिंग अटैक में तेज गेंदबाजों की अच्छी मौजूदगी है। उनके पास निश्चित रूप से रफ्तार है। अगर हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अगले वर्ल्ड कप की बात करें, तो यह कुछ युवा गेंदबाजों को यहां लाने का एक अच्छा मौका है। इससे उन्हें वहां के हालात, ट्रेनिंग के माहौल, न्यूजीलैंड में यात्रा करने और खाने-पीने की जगहों के बारे में अनुभव मिलेगा, जो आगे चलकर उन्हें उस वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने में मदद कर सकता है।'