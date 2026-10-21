क्या भुवनेश्वर कुमार दूर करेंगे भारत की गेंदबाजी की कमजोरी?: श्रेयस अय्यर ने वापसी की बताई वजह; जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 21 Oct 2026 03:03 PM IST
सार
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने कहा कि भुवनेश्वर कुमार की वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को अनुभव मिलेगा। बुमराह की गैरमौजूदगी में युवा गेंदबाजों पर दबाव रहा है। भुवनेश्वर ने 88 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 90 विकेट लिए हैं और आईपीएल में पिछले दो सत्रों में खिताब जीतने वाली आरसीबी टीम का हिस्सा रहे हैं।
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विस्तार
भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को उम्मीद है कि अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी से टीम की गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। अय्यर ने माना कि हाल के समय में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भुवनेश्वर की भूमिका अहम हो सकती है। 36 वर्षीय भुवनेश्वर करीब चार साल बाद भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में लौटे हैं। कप्तान अय्यर के मुताबिक, उनके अनुभव से युवा गेंदबाजों को भी फायदा मिलेगा। भुवनेश्वर स्विंग और सीम मूवमेंट हासिल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
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'टीम में अनुभव की कमी थी, भुवी इसे पूरा करेंगे'
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पूर्व अय्यर ने कहा कि भुवनेश्वर टीम में काफी अनुभव लेकर आए हैं। आईपीएल के बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में कई नए चेहरे शामिल हुए थे, ऐसे में अनुभवी गेंदबाज की मौजूदगी जरूरी है। अय्यर ने कहा, 'भुवी टीम में काफी अनुभव लेकर आते हैं। हमें इसकी कमी महसूस हो रही थी, खासकर आईपीएल के बाद। उस समय हमारे पास कई नए गेंदबाज थे।'
उन्होंने भुवनेश्वर के टी20 क्रिकेट के अनुभव और हालिया प्रदर्शन की भी तारीफ की। अय्यर के अनुसार, भुवनेश्वर जानते हैं कि इस प्रारूप में बल्लेबाजों पर किस तरह दबाव बनाया जाता है। उन्होंने कहा, 'अगर आप टी20 में उनके करियर को देखें, तो उन्होंने पिछले दो वर्षों में आईपीएल का खिताब जीता है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस प्रारूप में दबदबा कैसे बनाया जाता है।'
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पूर्व अय्यर ने कहा कि भुवनेश्वर टीम में काफी अनुभव लेकर आए हैं। आईपीएल के बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में कई नए चेहरे शामिल हुए थे, ऐसे में अनुभवी गेंदबाज की मौजूदगी जरूरी है। अय्यर ने कहा, 'भुवी टीम में काफी अनुभव लेकर आते हैं। हमें इसकी कमी महसूस हो रही थी, खासकर आईपीएल के बाद। उस समय हमारे पास कई नए गेंदबाज थे।'
उन्होंने भुवनेश्वर के टी20 क्रिकेट के अनुभव और हालिया प्रदर्शन की भी तारीफ की। अय्यर के अनुसार, भुवनेश्वर जानते हैं कि इस प्रारूप में बल्लेबाजों पर किस तरह दबाव बनाया जाता है। उन्होंने कहा, 'अगर आप टी20 में उनके करियर को देखें, तो उन्होंने पिछले दो वर्षों में आईपीएल का खिताब जीता है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस प्रारूप में दबदबा कैसे बनाया जाता है।'
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बुमराह की गैरमौजूदगी में युवा गेंदबाजों पर दबाव
जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भारतीय टी20 गेंदबाजी आक्रमण को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मयंक यादव, प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़ जैसे तेज गेंदबाजों को सपाट पिचों पर बड़े स्कोर रोकने में चुनौती का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भुवनेश्वर का अनुभव भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। वह नई गेंद से स्विंग हासिल करने के साथ-साथ सीम मूवमेंट से भी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। उनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल का लंबा अनुभव है, जिससे दबाव के क्षणों में टीम को मदद मिल सकती है। भुवनेश्वर ने भारत के लिए 88 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 90 विकेट लिए हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत शुरुआती ओवरों में नियंत्रण और बल्लेबाजों को गलतियां करने के लिए मजबूर करना रही है।
जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भारतीय टी20 गेंदबाजी आक्रमण को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मयंक यादव, प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़ जैसे तेज गेंदबाजों को सपाट पिचों पर बड़े स्कोर रोकने में चुनौती का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भुवनेश्वर का अनुभव भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। वह नई गेंद से स्विंग हासिल करने के साथ-साथ सीम मूवमेंट से भी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। उनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल का लंबा अनुभव है, जिससे दबाव के क्षणों में टीम को मदद मिल सकती है। भुवनेश्वर ने भारत के लिए 88 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 90 विकेट लिए हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत शुरुआती ओवरों में नियंत्रण और बल्लेबाजों को गलतियां करने के लिए मजबूर करना रही है।
आईपीएल में लगातार दो खिताब जीतने का अनुभव
भुवनेश्वर ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार दो खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 2025 के सत्र में 17 और 2026 में 28 विकेट लिए। उनका यह प्रदर्शन बताता है कि वह टी20 प्रारूप में अब भी प्रभाव छोड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना रहती है, वहां भुवनेश्वर की स्विंग और अनुभव भारत के काम आ सकते हैं। हालांकि, टीम की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि युवा गेंदबाज उनके साथ मिलकर कितनी निरंतरता से प्रदर्शन करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि भुवनेश्वर की वापसी से गेंदबाजी में अनुभव और नियंत्रण दोनों बढ़ें।
भुवनेश्वर ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार दो खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 2025 के सत्र में 17 और 2026 में 28 विकेट लिए। उनका यह प्रदर्शन बताता है कि वह टी20 प्रारूप में अब भी प्रभाव छोड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना रहती है, वहां भुवनेश्वर की स्विंग और अनुभव भारत के काम आ सकते हैं। हालांकि, टीम की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि युवा गेंदबाज उनके साथ मिलकर कितनी निरंतरता से प्रदर्शन करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि भुवनेश्वर की वापसी से गेंदबाजी में अनुभव और नियंत्रण दोनों बढ़ें।