क्या भुवनेश्वर कुमार दूर करेंगे भारत की गेंदबाजी की कमजोरी?: श्रेयस अय्यर ने वापसी की बताई वजह; जानें क्या कहा

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भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को उम्मीद है कि अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी से टीम की गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। अय्यर ने माना कि हाल के समय में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भुवनेश्वर की भूमिका अहम हो सकती है। 36 वर्षीय भुवनेश्वर करीब चार साल बाद भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में लौटे हैं। कप्तान अय्यर के मुताबिक, उनके अनुभव से युवा गेंदबाजों को भी फायदा मिलेगा। भुवनेश्वर स्विंग और सीम मूवमेंट हासिल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। विज्ञापन

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'टीम में अनुभव की कमी थी, भुवी इसे पूरा करेंगे'

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पूर्व अय्यर ने कहा कि भुवनेश्वर टीम में काफी अनुभव लेकर आए हैं। आईपीएल के बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में कई नए चेहरे शामिल हुए थे, ऐसे में अनुभवी गेंदबाज की मौजूदगी जरूरी है। अय्यर ने कहा, 'भुवी टीम में काफी अनुभव लेकर आते हैं। हमें इसकी कमी महसूस हो रही थी, खासकर आईपीएल के बाद। उस समय हमारे पास कई नए गेंदबाज थे।'



उन्होंने भुवनेश्वर के टी20 क्रिकेट के अनुभव और हालिया प्रदर्शन की भी तारीफ की। अय्यर के अनुसार, भुवनेश्वर जानते हैं कि इस प्रारूप में बल्लेबाजों पर किस तरह दबाव बनाया जाता है। उन्होंने कहा, 'अगर आप टी20 में उनके करियर को देखें, तो उन्होंने पिछले दो वर्षों में आईपीएल का खिताब जीता है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस प्रारूप में दबदबा कैसे बनाया जाता है।'

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बुमराह की गैरमौजूदगी में युवा गेंदबाजों पर दबाव

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भारतीय टी20 गेंदबाजी आक्रमण को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मयंक यादव, प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़ जैसे तेज गेंदबाजों को सपाट पिचों पर बड़े स्कोर रोकने में चुनौती का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भुवनेश्वर का अनुभव भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। वह नई गेंद से स्विंग हासिल करने के साथ-साथ सीम मूवमेंट से भी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। उनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल का लंबा अनुभव है, जिससे दबाव के क्षणों में टीम को मदद मिल सकती है। भुवनेश्वर ने भारत के लिए 88 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 90 विकेट लिए हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत शुरुआती ओवरों में नियंत्रण और बल्लेबाजों को गलतियां करने के लिए मजबूर करना रही है।

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