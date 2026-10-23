भारत vs न्यूजीलैंड: दूसरे टी20 में टीम इंडिया के सामने क्या चुनौतियां? जानें पिच से लेकर खिलाड़ियों तक का हाल

1 of 6 भारतीय टीम - फोटो : BCCI







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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। पहले टी20 में 226 रन का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल कर भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, लेकिन इस जीत के बावजूद गेंदबाजी की कमजोरियों ने टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है। बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में गेंदबाजों को अपनी लय हासिल करनी होगी। क्राइस्टचर्च की बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती आसान नहीं रहने वाली है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पहले मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला था। ऐसे में टीम इंडिया को अपनी रणनीति में सुधार करना होगा।

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2 of 6 श्रेयस अय्यर-नमन धीर - फोटो : IANS

पांचवें और छठे गेंदबाजी विकल्प की चिंता भारतीय टीम के लिए पांचवें और छठे गेंदबाजी विकल्प का प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है। हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में ऑलराउंडरों से अतिरिक्त गेंदबाजी की उम्मीद थी, लेकिन वे अब तक इस भूमिका में प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं।

पहले टी20 मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी ने चार ओवर में 40 रन खर्च किए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। वहीं, नमन धीर को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। हालांकि, उन्होंने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

मुख्य गेंदबाजों का प्रदर्शन भी पहले मैच में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। करीब चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 49 रन दिए। इस दौरान उन्होंने दो नो-बॉल और दो वाइड भी फेंकी। इससे साफ है कि उन्हें अपनी पुरानी लय हासिल करने के लिए अभी मेहनत करनी होगी।

पावरप्ले में फिन एलन और टिम सीफर्ट ने भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह के खिलाफ आसानी से बाउंड्री लगाईं। वहीं, अक्षर पटेल भी पहले मुकाबले में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज रहे।

3 of 6 श्रेयस अय्यर - फोटो : ANI

शॉर्ट गेंदों और सही लेंथ पर देना होगा ध्यान

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले मुकाबले के बाद गेंदबाजी में सुधार की जरूरत स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय गेंदबाजों ने उन हार्ड लेंथ गेंदों की तुलना में थोड़ी आगे गेंदबाजी की, जिन्हें उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था। दूसरे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को सही लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियों में छोटी-सी गलती भी महंगी साबित हो सकती है।

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4 of 6 वैभव सूर्यवंशी - फोटो : IANS

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी निगाहें दूसरे टी20 में भारतीय प्रशंसकों की नजरें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर भी रहेंगी। ईशान किशन चोट के कारण इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है।

ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की संभावना है। संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं, पहले मैच में तीसरे नंबर पर उतरे तिलक वर्मा के अपने नियमित पांचवें स्थान पर लौटने की उम्मीद है।

पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी। दोनों ने पावरप्ले में ही 94 रन ठोक दिए थे। भारतीय शीर्ष क्रम की इसी आक्रामक बल्लेबाजी को रोकना न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

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5 of 6 भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI