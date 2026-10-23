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महिला टी20 विश्व कप 2028: पाकिस्तान की मेजबानी में होंगे मुकाबले, क्या भारत के मैचों के लिए बदलेगा वेन्यू?

Fri, 23 Oct 2026 10:10 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लाहौर/नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लाहौर/नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 23 Oct 2026 10:10 PM IST
सार

  • पाकिस्तान सात सितंबर से एक अक्तूबर 2028 तक होने वाले महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि भारतीय टीम के मुकाबले यूएई में कराए जाएं, जबकि भारत के बिना होने वाले अन्य मैच और नॉकआउट मुकाबले पाकिस्तान में आयोजित हों।
  • हालांकि, भारतीय टीम के मैचों के लिए तटस्थ स्थल पर आईसीसी का अंतिम फैसला अभी बाकी है।

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Pakistan to Host 2028 Women’s T20 World Cup, India’s Matches Could Be Played in UAE
भारत बनाम पाकिस्तान - फोटो : ANI

विस्तार
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पाकिस्तान 2028 में होने वाले महिला टी20 विश्व कप के सभी मुकाबलों की मेजबानी करने की कोशिश करेगा। हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच लागू हाइब्रिड मॉडल के तहत भारतीय टीम के मैच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक अधिकारी के मुताबिक, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के दौरान भारत की भागीदारी वाले मुकाबलों को छोड़कर बाकी सभी मैच अपने देश में आयोजित करना चाहता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि 12 टीमों वाला महिला टी20 विश्व कप सात सितंबर से एक अक्तूबर 2028 तक खेला जाएगा। पाकिस्तान को टूर्नामेंट की मुख्य मेजबानी सौंपी गई है, लेकिन भारतीय टीम के मैचों के लिए वैकल्पिक स्थल को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
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Pakistan to Host 2028 Women’s T20 World Cup, India’s Matches Could Be Played in UAE
भारत बनाम पाकिस्तान - फोटो : ANI
भारत-पाकिस्तान के बीच हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा आयोजन
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सहमति के तहत हाइब्रिड मॉडल लागू है। इसके अनुसार, जब भी इनमें से कोई देश आईसीसी या एशियाई क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करता है, तो दूसरे देश की टीम अपने मुकाबले किसी निर्धारित तटस्थ स्थान पर खेलती है। इस व्यवस्था का पालन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। उस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपने सभी मुकाबले यूएई में खेले थे और दुबई में फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया था। पाकिस्तान में कुल 15 में से 10 मुकाबले आयोजित हुए थे। इनमें लाहौर में खेला गया एक सेमीफाइनल भी शामिल था, जिसमें भारतीय टीम नहीं खेली थी।
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Pakistan to Host 2028 Women’s T20 World Cup, India’s Matches Could Be Played in UAE
भारत बनाम पाकिस्तान - फोटो : ANI
भारत के मैचों के लिए यूएई पहली पसंद
पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी के लिए तैयार है और आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी की तरह ही हाइब्रिड मॉडल अपनाने का आग्रह करेगा। अधिकारी के मुताबिक, पाकिस्तान दोनों ग्रुपों के मुकाबलों के साथ-साथ उन नॉकआउट मैचों की मेजबानी करना चाहेगा, जिनमें भारतीय टीम शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यूएई सभी पक्षों के लिए तटस्थ स्थल का सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। पाकिस्तान से दुबई की दूरी कम होने के कारण यात्रा, लॉजिस्टिक्स और आयोजन संबंधी खर्चों को नियंत्रित करना आसान होगा।
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भारत बनाम पाकिस्तान - फोटो : ANI
भारत के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा फाइनल का आयोजन
भारतीय महिला टीम दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीमों में शामिल है और उसके नॉकआउट चरण में पहुंचने की प्रबल संभावना मानी जा रही है। पीसीबी अधिकारी के अनुसार, यदि भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंचती है, तो खिताबी मुकाबला लाहौर में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में आईसीसी की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Pakistan to Host 2028 Women’s T20 World Cup, India’s Matches Could Be Played in UAE
भारत बनाम पाकिस्तान - फोटो : ANI
पाकिस्तान को मिलेगा आर्थिक और क्रिकेटिंग फायदा
आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाले देश को आयोजन शुल्क देता है। इसके अलावा, टूर्नामेंट के अन्य खर्चों के प्रबंधन के लिए भी फंड उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्रिकेट बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पीसीबी अधिकारी ने कहा कि यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में महिला क्रिकेट के विकास को गति देगा। उनके मुताबिक, पाकिस्तान के पास प्रतिभाशाली महिला क्रिकेटर हैं और टीम अगले दो वर्षों में एक मजबूत इकाई के रूप में तैयार हो सकती है।
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