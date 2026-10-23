भारत ने नौ विकेट से जीता पहला वनडे: श्री चरणी-क्रांति गौड़ के बाद प्रतिका रावल का धमाका, 1-0 की बढ़त बनाई

1 of 5 प्रतिका रावल - फोटो : BCCI Women







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भारतीय महिला टीम ने टी20 सीरीज के बाद वनडे में भी अपना दबदबा कायम रखा है। शुक्रवार को खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को नौ विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। वडोदरा के कोतांबी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने पहले जिम्बाब्वे को 197 रन पर समेटा और फिर प्रतिका रावल की नाबाद शतकीय पारी के दम पर टीम को शानदार जीत दिलाई।

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2 of 5 मंधाना-श्री चरणी - फोटो : BCCI Women

श्री चरणी की घातक गेंदबाजी, जिम्बाब्वे 197 रन पर ऑलआउट

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 49.5 ओवर में 197 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। भारत की ओर से श्री चरणी ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 23 रन देकर चार विकेट झटके। वहीं, क्रांति गौड़ ने 42 रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जबकि दीप्ति शर्मा को दो सफलताएं मिलीं। भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाकर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पर दबाव बनाए रखा। श्री चरणी ने सलामी बल्लेबाज मोडेस्टर मुपाचिकवा (25) और चिपो मुगेरी-तिरिपानो को आउट कर टीम को शुरुआती झटके दिए। इसके बाद उन्होंने न्याशा ग्वांजुरा (13) और मिशेल मावुंगा को पवेलियन भेजकर जिम्बाब्वे की मुश्किलें बढ़ा दीं।

3 of 5 भारतीय महिला टीम - फोटो : BCCI Women

बिलव्ड बिजा ने संभाला मोर्चा

जिम्बाब्वे की ओर से बिलव्ड बिजा ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। उन्होंने 92 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके लगाए और एक छोर संभालकर भारतीय गेंदबाजों का मुकाबला किया। हालांकि, उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 200 रन का आंकड़ा छूने से पहले ही सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन के बावजूद फील्डिंग में टीम कुछ मौकों पर कमजोर नजर आई। शुरुआती ओवरों में मुपाचिकवा और मुगेरी-तिरिपानो के कैच छूटे, जबकि बाद में मिशेल मावुंगा का एक मुश्किल कैच भी पकड़ने में भारतीय खिलाड़ी नाकाम रहीं।

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4 of 5 प्रतिका रावल - फोटो : BCCI Women

प्रतिका रावल का नाबाद शतक

198 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने शानदार शतक जड़ते हुए नाबाद पारी खेली और टीम को जीत तक पहुंचाया। इस दौरान पहले विकेट के लिए उन्होंने कप्तान स्मृति मंधाना के साथ 94 रनों की साझेदारी निभाई। मंधाना 32 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटीं। इसके बाद प्रतिका को शेफाली वर्मा का साथ मिला। शेफाली भी शानदार फॉर्म में नजर आईं और 64 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारत ने 27.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही रन गति बनाए रखी और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को वापसी का मौका नहीं दिया। प्रतिका की शानदार बल्लेबाजी ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया। भारत ने महज 27.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर नौ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की।

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5 of 5 मंधाना-प्रतिका - फोटो : BCCI Women