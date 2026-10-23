भारत बनाम जिम्बाब्वे: शतक जड़ने के बाद प्रतिका रावल ने चोटों पर तोड़ी चुप्पी, कही दिल छूने वाली बात

𝟮𝟯𝗿𝗱 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟱: Maiden WC hundred 💯 𝟮𝟯𝗿𝗱 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲: ODI Century No. 3️⃣ 🎥 A day to cherish for Pratika Rawal 🗓️ ✨ #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @RawalPratika https://t.co/Zfn59RosNI — BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2026

प्रतिका रावल के लिए यह शतक इसलिए भी खास रहा, क्योंकि उन्होंने अपना पहला वनडे शतक भी इसी तारीख को लगाया था। उन्होंने बताया कि बल्लेबाजी के लिए उतरने से पहले टीम के सदस्यों ने टीवी पर भारत और न्यूजीलैंड का मैच देखा था। इसी दौरान उन्हें याद आया कि इसी दिन उन्होंने अपना पहला वनडे शतक बनाया था।प्रतिका ने कहा, 'हम बल्लेबाजी करने जाने वाले थे, तभी हमने टीवी पर भारत और न्यूजीलैंड का मैच देखा। उस दौरान बातचीत हुई कि आज ही के दिन मैंने अपना पहला वनडे शतक लगाया था। इसलिए मैं बहुत खुश हूं। इससे अच्छी यादें ताजा हो गईं और उसी तारीख को दोबारा शतक बना पाना वाकई शानदार है।' इस तरह प्रतिका ने अपने वनडे करियर का तीसरा शतक जड़ते हुए न सिर्फ भारत को जीत दिलाई, बल्कि अपने लिए भी इस दिन को यादगार बना दिया।