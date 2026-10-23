दूसरे टी20 मैच से पहले भारत को झटका: ईशान किशन चोट के कारण बाहर, न्यूजीलैंड के खिलाफ किस खिलाड़ी को मिला मौका?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 23 Oct 2026 09:01 PM IST
सार
- न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है।
- विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन चोट के कारण दूसरे टी20 से बाहर हो गए हैं।
- उनकी जगह युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को टीम में बतौर कवर शामिल किया गया है।
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विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन चोट के कारण दूसरे टी20 मैच में नहीं खेल पाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। ईशान की जगह अनकैप्ड विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है।
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पहले टी20 में चोटिल हुए थे ईशान किशन
ईशान किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मुकाबले के दौरान दाएं पैर के एडडक्टर मसल में हल्की चोट लगी थी। बीसीसीआई के मुताबिक, उन्हें लो-ग्रेड राइट एडडक्टर स्ट्रेन हुआ है। इसी वजह से वह शनिवार को होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि ईशान किशन दूसरे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं। मेडिकल टीम उनकी चोट की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।
ईशान किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मुकाबले के दौरान दाएं पैर के एडडक्टर मसल में हल्की चोट लगी थी। बीसीसीआई के मुताबिक, उन्हें लो-ग्रेड राइट एडडक्टर स्ट्रेन हुआ है। इसी वजह से वह शनिवार को होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि ईशान किशन दूसरे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं। मेडिकल टीम उनकी चोट की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।
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कुमार कुशाग्र को मिला मौका
ईशान किशन की जगह चयन समिति ने कुमार कुशाग्र को दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। कुशाग्र फिलहाल क्राइस्टचर्च में भारत ए टीम के साथ मौजूद हैं। अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे। कुमार कुशाग्र विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और अभी तक भारतीय सीनियर टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं किया है। उन्हें ईशान किशन के कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।
ईशान किशन की जगह चयन समिति ने कुमार कुशाग्र को दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। कुशाग्र फिलहाल क्राइस्टचर्च में भारत ए टीम के साथ मौजूद हैं। अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे। कुमार कुशाग्र विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और अभी तक भारतीय सीनियर टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं किया है। उन्हें ईशान किशन के कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।
न्यूजीलैंड ए के खिलाफ सीरीज में शामिल थे कुशाग्र
कुमार कुशाग्र भारत ए टीम का हिस्सा थे, जिसे न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज खेलनी है। यह सीरीज शनिवार से लिंकन में शुरू होनी है। हालांकि, ईशान किशन की चोट के बाद कुशाग्र को भारतीय सीनियर टीम के साथ जुड़ने के लिए बुलाया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। अब देखना होगा कि ईशान किशन की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी के लिए किस संयोजन के साथ उतरती है।
कुमार कुशाग्र भारत ए टीम का हिस्सा थे, जिसे न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज खेलनी है। यह सीरीज शनिवार से लिंकन में शुरू होनी है। हालांकि, ईशान किशन की चोट के बाद कुशाग्र को भारतीय सीनियर टीम के साथ जुड़ने के लिए बुलाया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। अब देखना होगा कि ईशान किशन की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी के लिए किस संयोजन के साथ उतरती है।