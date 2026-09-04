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श्री चरणी का कमाल: एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी20 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय, पूनम को पीछे छोड़ने का मौका

Fri, 04 Sep 2026 09:05 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 04 Sep 2026 09:05 AM IST
सार

भारतीय महिला टीम की गेंदबाज श्री चरणी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। श्री चरणी एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी20 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज बन गई हैं।

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India vs Hongkong Women Asia Cup Shree Charani stats Most T20I wickets for IND-W in a calendar year
श्री चरणी - फोटो : IANS
भारतीय महिला टीम की गेंदबाज श्री चरणी ने इस साल टी20 क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है। श्री चरणी एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी20 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज बन गई हैं। श्री चरणी ने हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ महिला एशिया कप के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और दो विकेट झटके। श्री चरणी इस तरह इस साल अब तक 31 टी20 विकेट ले चुकी हैं। 
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भारतीय महिला टीम - फोटो : BCCI Women
भारत सेमीफाइनल में
महिला एशिया कप 2026 के सातवें मुकाबले में भारत ने हॉन्गकॉन्ग को 137 रन से हरा दिया है। भारत ने हॉन्गकॉन्ग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में हॉन्गकॉन्ग की टीम 16.2 ओवर में 56 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 193 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 64 गेंद में 14 चौके और सात छक्के की मदद से 124 रन की पारी खेली। हॉन्गकॉन्ग ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। इस जीत के साथ टीम इंडिया महिला एशिया कप के नॉकआउट यानी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। अब उनका सामना ग्रुप स्टेज में ही पाकिस्तान से पांच सितंबर को होगा। हालांकि, यह महज एक औपचारिक मैच होगा। 137 रन से जीत टीम इंडिया की टी20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2018 में भारत ने मलयेशिया के खिलाफ 142 रन से जीत दर्ज की थी।
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श्री चरणी - फोटो : IANS
पूनम यादव का रिकॉर्ड टूटने के करीब
श्री चरणी महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी20 विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बन सकती हैं। फिलहाल ये रिकॉर्ड पूनम यादव के नाम हैं जिन्होंने 2018 में 35 टी20 विकेट लिए थे। अगर श्री चरणी इस साल पांच विकेट और ले लेती हैं तो वह एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला गेंदबाज बन जाएंगी। इस सूची में तीसरे स्थान पर दीप्ति शर्मा हैं जिन्होंने 2024 में 30 विकेट लिए थे। 
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स्मृति मंधाना - फोटो : ANI
मंधाना का शतक
मंधाना ने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 36वां अर्धशतक लगाया था। उन्होंने छक्का मारकर अर्धशतक पूरा किया था। हालांकि, इसके लिए उन्होंने 40 गेंदें लीं थीं। हालांकि, इसके बाद मंधाना ने सीधे चौथे गीयर में बल्लेबाजी की। उन्होंने अगले 50 रन के लिए केवल 17 गेंदें लीं। मंधाना ने 57 गेंद में टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक लगाया। इसी के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए। वह महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं।
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