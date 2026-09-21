भारत बनाम जापान: मेहमाननवाजी से प्रभावित हुए श्रेयस अय्यर, ऐतिहासिक टी20 मैच को लेकर क्या बोले भारतीय कप्तान?
भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने जापान की मेहमाननवाजी और लोगों के सौहार्दपूर्ण व्यवहार की तारीफ करते हुए ऐतिहासिक भारत-जापान टी20 को लेकर उत्साह जताया। दोनों टीमों के बीच पहली बार होने वाला यह मुकाबला भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के तहत खेला जाएगा।
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी एक वीडियो में अय्यर ने कहा कि जापान में अब तक उनका अनुभव बेहद खूबसूरत रहा है। उन्होंने कहा कि वह जापान और टोक्यो के बारे में पहले से काफी अच्छी बातें सुन चुके हैं और अब इस देश को और करीब से जानने के लिए उत्सुक हैं।
अय्यर ने कहा, 'यह खूबसूरत है। जब हम यहां उतरे तो हमने देखा कि लोग बहुत सौहार्दपूर्ण, उदार और मददगार हैं। हमें अपने देश में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। यहां की मेहमाननवाजी शानदार है। अभी इस बारे में ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैंने जापान देश और टोक्यो शहर के बारे में लोगों से बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। इसलिए मैं यहां और घूमने तथा इसे और जानने के लिए उत्सुक हूं।'
🗣️ 𝗜𝘁'𝘀 𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝘁𝗵𝗿𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝘀— BCCI (@BCCI) September 21, 2026
🎥 #TeamIndia have arrived in Japan and Captain Shreyas Iyer @ShreyasIyer15 is looking forward to the historic one-off T20I 🇮🇳🤝🇯🇵@CricketJapan pic.twitter.com/PZUo9kiCQ9
भारत और जापान के बीच होने वाला यह मुकाबला दोनों देशों की क्रिकेट टीमों के बीच पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। अय्यर ने माना कि भारतीय टीम को जापान की परिस्थितियों और पिच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन खिलाड़ी मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं।
उन्होंने कहा, 'यह हमारे लिए रोमांचक और उत्साह से भरा मुकाबला होने वाला है। हम पहली बार जापान के खिलाफ खेलेंगे। हमें यहां की परिस्थितियों और विकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम एक शानदार मैच खेलने के लिए उत्सुक हैं।'
हाल में दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में अय्यर के बल्ले से 8*, 11 और 29 रन निकले थे। अब वह जापान के खिलाफ बड़ी पारी खेलकर 28 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय अभियान से पहले अपनी लय हासिल करना चाहेंगे।
करीब तीन साल बाद इस साल भारतीय टी20 टीम में वापसी करने वाले अय्यर को कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वापसी के बाद उन्होंने 13 पारियों में 35.90 के औसत और 143 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 359 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 80 रन रहा है।
भारत और जापान के बीच होने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले को 'सुजुकी कप' नाम दिया गया है। यह मैच मंगलवार को तोचिगी प्रीफेक्चर के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। जापान क्रिकेट एसोसिएशन (जेसीए) और बीसीसीआई ने सितंबर में इस मुकाबले की घोषणा की थी। मैच को भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के समारोह की शुरुआत के तौर पर आयोजित किया जा रहा है।
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर और विपराज निगम।