पाकिस्तान क्रिकेट: पीसीबी ने रिजवान को सट्टेबाजी पर मीडिया से बात करने की नहीं दी अनुमति, दो बार आग्रह ठुकराया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कराची Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 21 Sep 2026 09:53 PM IST
सार
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान के आग्रह को ठुकरा दिया है। पीसीबी ने रिजवान को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े मामलों में उनकी संलिप्तता को लेकर मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी।
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विस्तार
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े मामलों में उनकी संलिप्तता को लेकर राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी (एनसीसीआईए) द्वारा की जा रही जांच के संबंध में मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी। एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि रिजवान ने पिछले सप्ताह दो बार पीसीबी से मीडिया से बात करने की अनुमति लेने के लिए संपर्क किया था, लेकिन दोनों ही मौकों पर उनका आग्रह नकार दिया गया।
रिजवान का फोन किया गया जब्त
टीम के सीनियर साथियों इमाम उल हक और सलमान अली आगा के साथ इंग्लैंड दौरे के बीच से वापस स्वदेश बुलाए गए रिजवान तब से सुर्खियों में हैं जब एनसीसीआईए ने उनसे ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े एक मामले और उनके वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ की थी। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान रिजवान और इमाम दोनों के फोन जब्त कर लिए गए थे और अब एनसीसीआईए उनकी फोरेंसिक जांच कर रही है।
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रिजवान का फोन किया गया जब्त
टीम के सीनियर साथियों इमाम उल हक और सलमान अली आगा के साथ इंग्लैंड दौरे के बीच से वापस स्वदेश बुलाए गए रिजवान तब से सुर्खियों में हैं जब एनसीसीआईए ने उनसे ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े एक मामले और उनके वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ की थी। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान रिजवान और इमाम दोनों के फोन जब्त कर लिए गए थे और अब एनसीसीआईए उनकी फोरेंसिक जांच कर रही है।
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