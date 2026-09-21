आईपीएल 2027: जहीर खान बने चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच, फ्लेमिंग की लेंगे जगह; अगले सत्र से पहले बड़ा कदम

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Left Arm “Taking” Over! 💫🦁



Welcoming Zaheer Khan as the Head Coach of Chennai Super Kings!#WhistlePodu #Yellove 🦁💛 विज्ञापन September 21, 2026 विज्ञापन विज्ञापन भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के मुख्य कोच बन गए हैं। सीएसके ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये जहीर की नियुक्ति का एलान किया। जहीर स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे जिन्होंने आईपीएल 2026 सीजन के बाद मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया था। सीएसके और स्टीफन फ्लेमिंग ने आपसी सहमति से एक-दूसरे से अलग होने का फैसला किया था जिसके बाद चेन्नई ने जहीर को ये जिम्मेदारी सौंपी है।

सफल रहा था फ्लेमिंग का कार्यकाल

फ्लेमिंग लंबे समय से सीएसके के मुख्य कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन आईपीएल 2026 के सीजन के कुछ महीने बाद ही उन्होंने इस टीम का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया था। स्टीफन फ्लेमिंग साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में एक खिलाड़ी के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े थे। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने टीम के मुख्य कोच की कमान संभाली। पिछले 17 वर्षों से सीएसके और फ्लेमिंग का साथ मजबूती से रहा और फ्रेंचाइजी ने कई सफलताएं हासिल की। फ्लेमिंग के मार्गदर्शन में सीएसके ने सफलता के नए आयाम छुए। उनके कोच रहते सीएसके ने पांच आईपीएल ट्रॉफी और दो बार चैंपियंस लीग टी20 का खिताब अपने नाम किया। इतनी ही नहीं, सीएसके ने रिकॉर्ड 12 बार प्लेऑफ में जगह बनाई और 10 बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची।

जहीर के सामने बड़ी चुनौती

सीएसके की टीम आखिरी बार 2023 में आईपीएल की चैंपियन बनी थी, लेकिन इसके बाद से टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। सीएसके की टीम लगातार तीन सीजन तक प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। 2024, 2025 और 2026 में टीम का सफर ग्रुप चरण में ही थम गया था। 2024 में सीएसके पांचवें स्थान पर रही, जबकि 2025 में सबसे नीचे 10वें स्थान पर रही थी। वहीं, 2026 सीजन में टीम ने आठवें स्थान पर रहकर अपने अभियान का अंत किया था। अब अगले सत्र से पहले कोचिंग में बदलाव करना यह संकेत देता है कि टीम आईपीएल 2027 में जोरदार वापसी की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में जहीर के सामने चुनौती है कि इस टीम को उस स्तर पर दोबारा पहुंचाया जाए जिसके लिए टीम मशहूर है।