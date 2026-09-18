ट्रेविस हेड ने ठोका तूफानी शतक: ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा वनडे स्कोर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हरारे Published by: शिवम गर्ग Updated Fri, 18 Sep 2026 07:56 PM IST
सार
ट्रेविस हेड के तूफानी 112 रन और कूपर कोनोली की 78 रन की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में 50 ओवर में 356/6 रन बनाए। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।
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विस्तार
जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में छह विकेट खोकर 356 रन बनाए। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।
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इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर 350 रन था। टीम ने 2014 में छह विकेट खोकर यह स्कोर बनाया था। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।
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मार्श और हेड ने दिलाई शानदार शुरुआत
ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 18.6 ओवर में 130 रन की साझेदारी की। मिचेल मार्श ने 63 गेंदों पर 53 रन बनाए। उनकी पारी में तीन चौके और तीन छक्के शामिल रहे। मार्श के आउट होने के बाद हेड ने कूपर कोनोली के साथ पारी को आगे बढ़ाया।
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हेड ने जड़ा शानदार शतक
ट्रेविस हेड ने अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए 84 गेंदों पर 112 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 15 चौके और तीन छक्के लगाए। हेड और कूपर कोनोली के बीच दूसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी हुई। कोनोली ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 69 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्कों की मदद से 78 रन बनाए।
आखिरी ओवरों में ओलिवर पीक का तूफान
ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस ने 20 गेंदों पर 21 रन बनाए। वहीं एलेक्स कैरी ने 30 गेंदों पर एक चौके की मदद से 20 रन का योगदान दिया। पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले मैट रेनशॉ इस बार 11 गेंदों पर 15 रन ही बना सके। पारी के आखिरी ओवरों में ओलिवर पीक ने तेजी से रन बटोरे। उन्होंने महज 18 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए। पीक की पारी में दो चौके और तीन छक्के शामिल रहे। नाथन एलिस छह रन बनाकर नाबाद लौटे।
ब्रैड इवांस ने लिए तीन विकेट, लेकिन रहे महंगे
जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने तीन विकेट अपने नाम किए, लेकिन इस दौरान जमकर रन भी लुटाए। इवांस ने नौ ओवर में 86 रन खर्च किए। वेलिंगटन मसाकाद्जा ने 51 रन देकर दो विकेट चटकाए। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के आक्रामक खेल के सामने जिम्बाब्वे के गेंदबाज बड़ा स्कोर रोकने में सफल नहीं रहे।