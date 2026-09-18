रिंकू सिंह पर चढ़ा आईफोन का क्रेज: क्रिकेटर ने खरीदा नया iPhone 18 Pro; सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

एपल के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की बिक्री शुक्रवार से भारत में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। एपल के आधिकारिक रिटेल स्टोर्स पर तड़के से ही ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। नए आईफोन को लेकर लोगों के बीच क्रेज देखने को मिल रहा है।

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