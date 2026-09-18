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Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Rinku Singh Joins the iPhone Craze, Gets New iPhone 18 Pro Through Online Shopping

रिंकू सिंह पर चढ़ा आईफोन का क्रेज: क्रिकेटर ने खरीदा नया iPhone 18 Pro; सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

Fri, 18 Sep 2026 11:10 PM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Fri, 18 Sep 2026 11:10 PM IST
सार

नए आईफोन 18 प्रो को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जहां कई लोग फोन खरीदने के लिए स्टोर के बाहर लाइन में लगे रहे, वहीं क्रिकेटर रिंकू सिंह ने ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए इसे कुछ ही मिनटों में मंगवा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर नए फोन की जानकारी साझा की।

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Rinku Singh Joins the iPhone Craze, Gets New iPhone 18 Pro Through Online Shopping
क्रिकेटर रिंकू सिंह ने शेयर की आईफोन 18 प्रो खरीदने की तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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एपल के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की बिक्री शुक्रवार से भारत में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। एपल के आधिकारिक रिटेल स्टोर्स पर तड़के से ही ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। नए आईफोन को लेकर लोगों के बीच क्रेज देखने को मिल रहा है।

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ऐसे में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह भी इससे अछूते नहीं रहे। रिंकू ने नया आईफोन 18 प्रो खरीदा और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम में पोस्ट के जरिए दी। रिंकू ने अपनी पोस्ट में लिखा 'आईफोन 18 प्रो इंस्टॉल किया, धन्यवाद'। इसके साथ उन्होंने नए फोन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की।
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लोग लाइन में लगे रहे, रिंकू ने ऑनलाइन मंगवा लिया
नए आईफोन को खरीदने के लिए जहां कई लोग स्टोर के बाहर लाइन में लगे नजर आए, वहीं रिंकू सिंह ने इसे ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए महज कुछ मिनट में अपने पास मंगवा लिया। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

आईफोन 18 प्रो खरीदने के लिए दिखा जबरदस्त उत्साह

  • आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू होने के साथ ही एपल स्टोर्स पर दिखी भीड़ से नए मॉडल को लेकर ग्राहकों का उत्साह साफ नजर आया।
  • किसी ने सुबह 5 बजे पहुंचकर इंतजार किया, तो कोई 10 से 12 घंटे पहले ही कतार में लग गया। वहीं कुछ ग्राहक दूसरे शहरों से खास तौर पर नए आईफोन खरीदने पहुंचे।
  • इस दौरान एक ग्राहक ने आईफोन लॉन्च को त्योहार जैसा बताया, जो नए प्रो मॉडल की बिक्री के पहले दिन ग्राहकों के उत्साह को दिखाता है।

आईफोन 18 प्रो की कीमत और ऑफर

  • आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत करीब 1,64,900 है। इस कीमत में 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला मॉडल मिलता है। वहीं इसका टॉप-एंड वेरिएंट 2TB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत लगभग 3,14,900 है।
  • वहीं आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत तकरीबन 1,79,900 है। इसमें 256GB स्टोरेज मिलती है। इसके 2TB वेरिएंट की शुरुआती कीमत लगभग 3,29,900 है।
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