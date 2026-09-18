द्रविड़-सहवाग के बेटों का जलवा: अन्वय ने ठोके 38 रन, आर्यवीर भी चमके; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सात रन से हराया

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी, लेकिन आखिरी ओवर में पलटा मैच

183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छी शुरुआत की। उसके शीर्ष चार में से तीन बल्लेबाजों ने 40 या उससे ज्यादा रन बनाए। कप्तान जैक कॉजनेक ने 27 गेंदों में 55 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने छह चौके और तीन छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 11 गेंदों में 24 रन की जरूरत थी। कॉजनेक ने लगातार तीन चौके लगाकर मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। दूसरी बाउंड्री के साथ उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ओवर में 11 रन की जरूरत थी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहित उल्वा ने आखिरी ओवर में सिर्फ तीन रन दिए और भारत को सात रन से रोमांचक जीत दिला दी भारत की ओर से यशवर्धन चौहान ने गेंदबाजी में भी कमाल किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हेडन बारबुलोविक को 40 और नील पटेल को 45 रन के स्कोर पर आउट किया। चौहान ने दो विकेट हासिल किए।