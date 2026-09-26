छत्तीसगढ़ में चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस क्रम में प्रदेश की राजधानी रायपुर से पाटन सड़क संपर्क मार्ग कट गया है। इस वजह से रायपुर से अम्लेश्वर,अम्लेश्वर डीह, कोपेडीड, खरमुड़ा, खुरमुड़ी, घुघुवा, झीट, मोतीपुर,पाटन और दुर्ग जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़: भारी बारिश से रायपुर-पाटन सड़क संपर्क टूटा; महादेव घाट पुल पर बह रहा पानी, कई कॉलोनियां जलमग्न
Lalit Kumar Singh
Updated Sat, 26 Sep 2026 05:18 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 05:18 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस क्रम में प्रदेश की राजधानी रायपुर से पाटन सड़क संपर्क मार्ग कट गया है।
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