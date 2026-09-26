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छत्तीसगढ़: भारी बारिश से रायपुर-पाटन सड़क संपर्क टूटा; महादेव घाट पुल पर बह रहा पानी, कई कॉलोनियां जलमग्न

Sat, 26 Sep 2026 05:18 PM IST
Lalit Kumar Singh
Lalit Kumar Singh Lalit Kumar Singh
Updated Sat, 26 Sep 2026 05:18 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस क्रम में प्रदेश की राजधानी रायपुर से पाटन सड़क संपर्क मार्ग कट गया है। 
 

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Chhattisgarh: Raipur-Patan road Contact lost due to heavy rain
महादेवघाट पुल जलमग्न - फोटो : Amar Ujala Digital

छत्तीसगढ़ में चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस क्रम में प्रदेश की राजधानी रायपुर से पाटन सड़क संपर्क मार्ग कट गया है। इस वजह से रायपुर से अम्लेश्वर,अम्लेश्वर डीह, कोपेडीड, खरमुड़ा, खुरमुड़ी, घुघुवा, झीट, मोतीपुर,पाटन और दुर्ग जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।




 
Chhattisgarh: Raipur-Patan road Contact lost due to heavy rain
एकता नगर में घुसा पानी - फोटो : Amar Ujala Digital
इन सभी क्षेत्रों का रायपुर से सड़क संपर्क टूट गया है। लोग दुर्ग-भिलाई से होकर पाटन आ रहे हैं। वहीं काठाडीह से होकर रायपुर पहुंच रहे हैं। 


 
Chhattisgarh: Raipur-Patan road Contact lost due to heavy rain
घुरों के अंदर घुसा पानी - फोटो : Amar Ujala Digital
महादेवघाट पुल पर बह रहा पानी
रायपुर के महादेव घाट स्थित खारून नदी पर बना पुल जलमग्न है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके वजह से रायपुर से पाटन का संपर्क मार्ग टूट गया है। लोग के घरों के अंदर पानी घुस गया है।
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Chhattisgarh: Raipur-Patan road Contact lost due to heavy rain
एकता नगर जलमग्न - फोटो : Amar Ujala Digital
इस नजारे को देखने के लिये रायपुर और आस-पास के लोग हैं यहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही रायपुरा के महादेव घाट स्थित सदाफल देव आश्रम, गायत्री नगर कॉलोनी में जलभराव है।
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Chhattisgarh: Raipur-Patan road Contact lost due to heavy rain
सबसे बुरा हाल गायत्री नगर का है। यहां सुबह से ही जलभराव है। घरों के अंदर पानी भर गया है। लोग छत पर रहने के लिए मजबूर हैं।  
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