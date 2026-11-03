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सटोरिए सौरभ की शादी में 14 बॉलीवुड सितारों ने दुबई में लगाये थे ठुमके: लुटाए थे 200 करोड़ रुपए, देखें तस्वीरें

Tue, 03 Nov 2026 12:58 PM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 12:58 PM IST
सार

छत्तीसगढ के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप केस का सरगना आरोपी सौरभ चंद्राकर सीबीआई की गिरफ्त में है। साल 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में 417 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज और जब्त की थी।

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CG: 14 Bollywood stars performed in Dubai at a bookie wedding, see here pictures
ग्रॉफिक्स: अमर उजाला डिजिटल - फोटो : Amar Ujala Digital
छत्तीसगढ के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप केस का सरगना आरोपी सौरभ चंद्राकर सीबीआई की गिरफ्त में है। साल 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में 417 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज और जब्त की थी। ईडी की जांच में यह बात भी सामने आई है कि सट्टेबाजी का पैसा शेयर मार्केट में इस्तेमाल किया जाता था। 
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CG: 14 Bollywood stars performed in Dubai at a bookie wedding, see here pictures
सिंगर नेहा कक्कड़ ने भिलाई के सटोरिए सौरभ चंद्राकर की शादी में देर रात तक परफॉर्मेंस दी। - फोटो : Amar ujala digital
छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर ऑनलाइन सट्टे का सरगना था। दुबई में उसकी शादी और रिसेप्शन का वीडियो सामने आया था। सौरभ ने इसी साल फरवरी 2023 में शादी की थी। 
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बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह ने शादी में गाने गाए। - फोटो : Amar ujala digital
14 बॉलीवुड सितारों के नाम भी इस केस से जुड़े मिले हैं। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की शादी की पार्टी में इन फिल्मी सितारों ने परफॉर्मेंस दी थी। 
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शादी में एक्ट्रेस कृति और भाग्यश्री भी पहुंची थीं। इसके बदले उन्होंने मोटी फीस ली। - फोटो : Amar ujala digital
महादेव वेटिंग एप सट्टेबाजी केस का सरगना और भिलाई के सटोरिए सौरभ चंद्राकर की शादी में नेहा कक्कड़, एली एवराम, आतिफ असलम, सनी लियोनी, राहत फतेह अली खान, विशाल दादलानी, टाइगर श्रॉफ, अली असगर, भाग्यश्री , पुलकित सम्राट ,कृति खरबंदा , नुसरत भरूचा , कृष्णा अभिषेक समेत 14 बॉलीवुड सितारों ने परफॉर्मेंस दिए थे। 
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फिलहाल सटोरिया सौरभ चंद्राकर ईडी के रडार पर है। - फोटो : Amar ujala digital
इन फिल्मी सितारों को प्राइवेट जेट विमान से नागपुर से दुबई लाया गया था। इस शादी समारोह में दोनों प्रमोटर्स ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इन सितारों को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।
 
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