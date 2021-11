बात काम की: बड़ा आसान है SBI में जनधन खाते को सेविंग अकाउंट में बदलना, ये रही प्रक्रिया

1 of 4

भारत में बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने और लोगों को सहायता और बीमा देने के उद्देश्य से सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत की थी। योजना के आने के बाद से भारत में बड़े पैमाने पर लोगों ने जनधन बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवाया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं और सब्सिडी का लाभ भी इसके जरिए जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है। हालांकि बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऐसी कई सुविधाएं हैं, जो जनधन खाताधारकों को नहीं मिल पाती। ये सुविधाएं अक्सर सेविंग/नॉर्मल अकाउंट के खाताधारकों को मिलती हैं। अगर आपका जनधन अकाउंट है और उसे आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया काफी आसान है। इसके विषय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर जानकारी दी है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में, जिसके जरिए आप अपने जनधन अकाउंट को एसबीआई सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं।

इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में विजिट करना होगा। उसके बाद आपको वहां पर जनधन अकाउंट को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना है। इसके अलावा आपको बैंक में केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेजों को भी जमा करना होगा।

जरूरी दस्तावेजों में आपको अपना पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होगी। आपको केवाईसी फॉर्म के साथ इन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है।

इसके बाद आपके आवेदन पत्र को वेरीफाई किया जाएगा। अगर वेरिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, तो आपके जनधन खाते को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद आप बैंक द्वारा दी जाने वाली वो तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो सेविंग/नॉर्मल अकाउंट के खाताधारकों को मिलती हैं।

