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अर्थ जगत समाचार: ईरान का विदेशी व्यापार 35% घटा; एचडीएफसी बैंक सीईओ शशिधरन दोबारा पद संभालने के इच्छुक नहीं

Sun, 30 Aug 2026 05:34 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 30 Aug 2026 05:34 AM IST
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बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com
अमेरिका के साथ युद्ध और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के कारण देश का विदेशी व्यापार करीब 35 प्रतिशत घट गया है। ईरान में वार्षिक महंगाई पिछले महीने 66 प्रतिशत पहुंच गई। सर्वोच्च नेता मोजतबा खामनेई ने सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों से जुड़ी समस्याओं पर गंभीरता से काम करने को कहा। ईरान सरकार की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि युद्ध और प्रतिबंधों से पैदा आर्थिक दबाव से निपटना उसकी प्रमुख प्राथमिकता है। इसके तहत महंगाई रोकने, बाजार को नियंत्रित करने, रोजगार बढ़ाने, घरेलू उत्पादन में निवेश बढ़ाने और धीरे-धीरे डॉलर पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कि जून में अमेरिका-ईरान के बीच हुए समझौते के दौरान ईरान करीब 9 करोड़ बैरल तेल  बेच सका था।
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एचडीएफसी बैंक सीईओ शशिधरन को नहीं चाहिए एक और कार्यकाल
एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) शशिधर जगदीशन ने अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद दोबारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से इन्कार कर दिया है। बैंक ने शनिवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उनका कार्यकाल 26 अक्तूबर को खत्म होगा। इसके बाद 61 वर्षीय जगदीशन बैंक से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने बैंक में करीब 30 साल तक अपनी सेवाएं दी। जगदीशन अक्तूबर 2020 में बैंक के सीईओ बने थे और फिलहाल अपने दूसरे तीन साल के कार्यकाल में हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने कहा कि वह उनके उत्तराधिकारी के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया समय रहते पूरी करेगा। बैंक के अनुसार, जगदीशन ने दोबारा पद संभालने की इच्छा नहीं जताई। जगदीशन ने 1995 में बैंक की स्थापना से उसका नेतृत्व करने वाले आदित्य पुरी की जगह ली थी।
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