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जेरोधा सीईओ की पत्नी ने रक्षाबंधन पर भाई को दिए शेयर: कामथ क्या बोले? सोशल मीडिया पर मिले मजेदार रिएक्शन

Sat, 29 Aug 2026 10:55 AM IST
Devesh Tripathi बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Devesh Tripathi Updated Sat, 29 Aug 2026 10:55 AM IST
सार

रक्षाबंधन के मौके पर जेरोधा के सीईओ नितिन कामथ ने अपनी पत्नी सीमा के एक दिलचस्प उपहार का जिक्र किया है। सीमा ने अपने भाई को पारंपरिक सामान देने के बजाय शेयर देने का फैसला किया। कामथ ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट साझा की, जिसके बाद कई यूजर्स ने इसे लेकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं। 

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जेरोधा सीईओ नितिन कामथ और उनकी पत्नी सीमा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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रक्षाबंधन पर आमतौर पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को तोहफा देते हैं। हालांकि, अब बहनों की ओर से भाईयों को भी तोहफा देने की परंपरा तेजी से बढ़ी है। जेरोधा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन कामथ की पत्नी सीमा ने इस बार कुछ ऐसा ही किया है। हालांकि, उनका तोहफा थोड़ा अलग है। वह अपने भाई को पारंपरिक उपहार के बजाय अपनी कंपनी के शेयर दे रही हैं।
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कामथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सीमा के इस अनोखे रक्षाबंधन के तोहफे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह अब भी रक्षाबंधन पर भाई-बहन के बीच उपहार देने की इस परंपरा को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। उनकी पोस्ट के बाद कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस बार चॉकलेट, कपड़े या कॉफी मग की जगह शेयर मिलना ज्यादा बेहतर होगा।
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पत्नी के रिटर्न गिफ्ट पर क्या बोले नितिन कामथ?
कामथ ने अपनी पोस्ट के साथ सीमा की एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह मेज पर लैपटॉप के साथ बैठी नजर आ रही हैं। उन्होंने सीमा के फैसले के बारे में लिखा, ''मैं अब भी रक्षाबंधन पर वापसी के तोहफे की परंपरा को नहीं समझ पाया हूं। लेकिन सीमा समझती हैं; वह इस साल अपने भाई को शेयर दे रही हैं।''
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रक्षाबंधन के तोहफे आमतौर पर ऐसी चीजें होते हैं जिन्हें पैक किया जा सके, खोला जा सके और तुरंत इस्तेमाल या आनंद लिया जा सके। चॉकलेट खा ली जाती है, कपड़े समय के साथ भुला दिए जा सकते हैं और कॉफी मग पहले से भरी रसोई की अलमारी का हिस्सा बन सकते हैं। शेयर इससे बिल्कुल अलग तरह का तोहफा है।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन
हालांकि, शेयर बाजार से जुड़े जोखिम भी होते हैं और शेयरों की कीमत बढ़ या घट सकती है। इसलिए मिठाई के डिब्बे के विपरीत इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि समय के साथ यह तोहफा अधिक मूल्यवान हो जाएगा। इसके बावजूद सोशल मीडिया मंच एक्स पर कई लोगों को यह विचार पसंद आया।

कामथ की पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। लोगों ने इस विचार को मजेदार और मौजूदा समय के हिसाब से उपयुक्त बताया। एक यूजर ने लिखा, ''आखिरकार, ऐसा रक्षाबंधन तोहफा जिसमें चक्रवृद्धि रिटर्न मिलेगा।'' एक अन्य ने लिखा, ''हाहाहा... वह बेहतर जानती हैं।'' एक यूजर ने लिखा, ''वाह, शानदार तोहफा। काश मेरी भी ऐसी बहन होती।''


यूजर ने क्यों बताया- अच्छा निवेश?
एक अन्य ने मजाक करते हुए लिखा, ''मुझे भी कॉफी मग नहीं, शेयर मिलने चाहिए। अपनी बहनों को टैग करना पड़ेगा।'' एक अन्य यूजर ने कहा, ''शेयर शायद रक्षाबंधन पर दिए जाने वाले तोहफे का सबसे समझदार रूप हैं। चॉकलेट खा ली जाती है, कपड़े भुला दिए जाते हैं, लेकिन अच्छा निवेश रक्षाबंधन खत्म होने के काफी समय बाद भी बढ़ता रह सकता है।''
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