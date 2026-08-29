जेरोधा सीईओ की पत्नी ने रक्षाबंधन पर भाई को दिए शेयर: कामथ क्या बोले? सोशल मीडिया पर मिले मजेदार रिएक्शन

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I still don't understand the concept of a return gift on Rakhi😬 But Seema does, she's gifting her brother stocks this year. pic.twitter.com/FUWMWNU0J0 — Nithin Kamath (@Nithin0dha) August 28, 2026

कामथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सीमा के इस अनोखे रक्षाबंधन के तोहफे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह अब भी रक्षाबंधन पर भाई-बहन के बीच उपहार देने की इस परंपरा को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। उनकी पोस्ट के बाद कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस बार चॉकलेट, कपड़े या कॉफी मग की जगह शेयर मिलना ज्यादा बेहतर होगा।कामथ ने अपनी पोस्ट के साथ सीमा की एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह मेज पर लैपटॉप के साथ बैठी नजर आ रही हैं। उन्होंने सीमा के फैसले के बारे में लिखा, ''मैं अब भी रक्षाबंधन पर वापसी के तोहफे की परंपरा को नहीं समझ पाया हूं। लेकिन सीमा समझती हैं; वह इस साल अपने भाई को शेयर दे रही हैं।''रक्षाबंधन के तोहफे आमतौर पर ऐसी चीजें होते हैं जिन्हें पैक किया जा सके, खोला जा सके और तुरंत इस्तेमाल या आनंद लिया जा सके। चॉकलेट खा ली जाती है, कपड़े समय के साथ भुला दिए जा सकते हैं और कॉफी मग पहले से भरी रसोई की अलमारी का हिस्सा बन सकते हैं। शेयर इससे बिल्कुल अलग तरह का तोहफा है।हालांकि, शेयर बाजार से जुड़े जोखिम भी होते हैं और शेयरों की कीमत बढ़ या घट सकती है। इसलिए मिठाई के डिब्बे के विपरीत इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि समय के साथ यह तोहफा अधिक मूल्यवान हो जाएगा। इसके बावजूद सोशल मीडिया मंच एक्स पर कई लोगों को यह विचार पसंद आया।कामथ की पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। लोगों ने इस विचार को मजेदार और मौजूदा समय के हिसाब से उपयुक्त बताया। एक यूजर ने लिखा, ''आखिरकार, ऐसा रक्षाबंधन तोहफा जिसमें चक्रवृद्धि रिटर्न मिलेगा।'' एक अन्य ने लिखा, ''हाहाहा... वह बेहतर जानती हैं।'' एक यूजर ने लिखा, ''वाह, शानदार तोहफा। काश मेरी भी ऐसी बहन होती।''एक अन्य ने मजाक करते हुए लिखा, ''मुझे भी कॉफी मग नहीं, शेयर मिलने चाहिए। अपनी बहनों को टैग करना पड़ेगा।'' एक अन्य यूजर ने कहा, ''शेयर शायद रक्षाबंधन पर दिए जाने वाले तोहफे का सबसे समझदार रूप हैं। चॉकलेट खा ली जाती है, कपड़े भुला दिए जाते हैं, लेकिन अच्छा निवेश रक्षाबंधन खत्म होने के काफी समय बाद भी बढ़ता रह सकता है।''