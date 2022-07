Most Dangerous Prisons: दुनिया की सबसे खतरनाक जेल! जहां रहते हैं नरभक्षी, कैदियों को मिलती है ऐसी सजा

Most Dangerous Prisons: दुनिया में कैदियों को रखने के लिए एक से बढ़कर एक जेलों का निर्माण किया गया है। इनमें कई जेलें बेहद खतरनाक हैं जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम आपको दुनिया की खतरनाक जेलों (Most dangerous Prisons in the world) के बारे में बताएंगे। इनमें सभी विदेशों में स्थित है और कैदियों के लिए नरक की तरह हैं।



गितारमा जेल (Gitarama Prison)



ईस्ट अफ्रीका में स्थित रवांडा देश में गितारमा जेल (Gitarama Prison) है। इस जेल को धरती का नरक बताया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस जेल में कैदियों से कहा जाता है कि यहां पर कैदी जानवर हैं इंसान नहीं है। इसलिए उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इस जेल में कैदियों को अमानवीय ढंग से पीटा जाता है जो आमबात है। इसके अलाना कैदियों में आपस में भीषण लड़ाई भी होती है जिसमें कई बार उनकी जान भी चली जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर कैदियों के नरभक्षी होने की भी बात कही जाती है। कई बार वह दूसरे कैदियों को मारकर खा गए हैं।