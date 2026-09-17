मर गई इंसानियत! कुत्ते को महिला ने पुल से नदी में फेंका, जीवन के लिए लड़ते बेजुबान ने रुलाया

सोशल मीडिया पर नेपाल का एक भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुत्ते को पुल से एक महिला नदी में फेंक रही है। वीडियो सामने आने के बाद लोग महिला की आलोचना कर रहा है। उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लाल कुर्ता-सलवार पहने एक महिला पुल पर एक कुत्ते को दोनों हाथों से पकड़े हुए है।

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कुत्ता महिला से छूटकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिला उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वह कुत्ते को पुल से नदी में फेंक देती है। वीडियो में दिख रहा है कि नदी में गिरने के बाद पानी में बह रहा है। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो कब का है और कुत्ते के साथ इसके बाद क्या हुआ? इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने महिला को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की जानकारी सामने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।सुदूरपश्चिम प्रदेश पुलिस कार्यालय, धनगढी के एसएसपी पदम बिष्ट ने बताया कि पुलिस को मामले की जानकारी मिली है और घटना की जांच की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जानकारी में पता चला है कि कुत्ते को सेती नदी में फेंका गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के बझाङ जिले की सेती नदी से जुड़े होने की पुष्टि कर दी है।पुलिस वीडियो के आधार पर महिला की पहचान करने और घटना से जुड़ी जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद महिला को कानून के दायरे में लाया जाएगा। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है। कई लोगों ने कहा कि महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।