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सांप की भीड़ में नेवला को खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर फेल, सिर्फ जीनियस ही 15 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं

Wed, 09 Sep 2026 07:16 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 09 Sep 2026 07:16 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।

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Optical illusion Nevala is hidden in this photo Can You Spot in 15 Seconds
सांप की भीड़ में नेवला को खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर फेल, सिर्फ जीनियस ही 15 सेकेंड में ढूंढ सकते है - फोटो : अमर उजाला

इंटरनेट पर हर दिन कई तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन सामने आते हैं, जिन्हें आपने भी देखे होंगे। हर ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने में लोगों को काफी समय लग जाता है। अब इन दिनों एक ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रेंड में है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन में आपको सांप की भीड़ में लिखे नेवला को खोजना है। क्या आपको इस तस्वीर में कहीं पर नेवला कहीं नजर आ रहा है? सबसे खास बात यह है कि इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने के लिए आपको सिर्फ 15 सेकंड का समय ही मिलेगा। 



 ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में आपको काफी समय लग सकता है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन काफी सरल और सामान्य होते हैं। यह ऑप्टिकल इल्यूजन भी कुछ ऐसा ही है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने के लिए आपको दिमाग और नजरों को तेज दौड़ाना होगा। 
 
Optical illusion Nevala is hidden in this photo Can You Spot in 15 Seconds
सांप की भीड़ में नेवला को खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर फेल, सिर्फ जीनियस ही 15 सेकेंड में ढूंढ सकते है - फोटो : अमर उजाला

क्या आप नजर और दिमाग दोनों को दौड़ाकर इस तस्वीर में छिपे नेवला को खोज सकते हैं। वैसे इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में आपकी आंखों भी धोखा खा जाएंगी, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को देखेंगे तो आसानी से आपको नेवलामिल सकता है। 
 

Optical illusion Nevala is hidden in this photo Can You Spot in 15 Seconds
सांप की भीड़ में नेवला को खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर फेल, सिर्फ जीनियस ही 15 सेकेंड में ढूंढ सकते है - फोटो : अमर उजाला

ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने के लिए आपको जो समय सीमा दी गई थी उसके अंदर ही आपको नेवला को खोजना है। अगर आपको नेवला नहीं मिलता है तो इस पहेली में दिए गए सवाल का जवाब नीचे दी गई फोटो में देख सकते हैं। इस आप्टिकल इल्यूजन को हल करन में बड़े-बड़े धुंरधर का दिमाग चकरा गया है। 


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Optical illusion Nevala is hidden in this photo Can You Spot in 15 Seconds
सांप की भीड़ में नेवला को खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर फेल, सिर्फ जीनियस ही 15 सेकेंड में ढूंढ सकते है - फोटो : अमर उजाला

इंटरनेट ऐसी तस्वीरों से भरा पड़ा है, जो लोगों को कंफ्यूज करने का काम करती हैं। ये तस्वीरें देखने में हमें बेदह साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हें हल करना मुश्किल होता है। अगर आप अपना या किसी और का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।

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सांप की भीड़ में नेवला को खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर फेल, सिर्फ जीनियस ही 15 सेकेंड में ढूंढ सकते है - फोटो : अमर उजाला

अगर आप नेवला को नहीं खोज पाए हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों को नेवला को खोजने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। आप खबर की आखिरी तस्वीर में पीले घेरे के भीतर आसानी से नेवला को देख सकते हैं। 

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