सांप की भीड़ में नेवला को खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर फेल, सिर्फ जीनियस ही 15 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं

सांप की भीड़ में नेवला को खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर फेल, सिर्फ जीनियस ही 15 सेकेंड में ढूंढ सकते है - फोटो : अमर उजाला

इंटरनेट पर हर दिन कई तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन सामने आते हैं, जिन्हें आपने भी देखे होंगे। हर ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने में लोगों को काफी समय लग जाता है। अब इन दिनों एक ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रेंड में है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन में आपको सांप की भीड़ में लिखे नेवला को खोजना है। क्या आपको इस तस्वीर में कहीं पर नेवला कहीं नजर आ रहा है? सबसे खास बात यह है कि इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने के लिए आपको सिर्फ 15 सेकंड का समय ही मिलेगा।





ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में आपको काफी समय लग सकता है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन काफी सरल और सामान्य होते हैं। यह ऑप्टिकल इल्यूजन भी कुछ ऐसा ही है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने के लिए आपको दिमाग और नजरों को तेज दौड़ाना होगा।

