सचिन के पहले वनडे शतक की कहानी: आज ही के दिन तेंदुलकर ने खेली थी ऐतिहासिक पारी, जानें उस मैच का पूरा हाल

1 of 5 सचिन तेंदुलकर - फोटो : BCCI







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भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में नौ सितंबर का दिन एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय दर्ज है, जिसने देश के खेल जगत की दिशा ही बदल दी थी। आज ही के दिन 1994 में महज 21 साल के एक युवा बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा था। यह और कोई नहीं बल्कि क्रिकेट के 'भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर थे। इस एक शतकीय पारी ने न केवल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रभुत्व की नींव रखी, बल्कि आगे चलकर इतिहास रचने वाले एक ऐसे सफर की शुरुआत की, जिसने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज किया।

2 of 5 सचिन तेंदुलकर - फोटो : BCCI

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक का सूखा किया खत्म

9 सितंबर 1994 को सचिन ने आखिरकार वनडे क्रिकेट में अपने शतकों का सूखा खत्म किया। श्रीलंका के कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए इस युवा भारतीय बल्लेबाज ने अपने 79वें वनडे मैच में 130 गेंदों पर 110 रन बनाए। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए यह इंतजार असामान्य रूप से लंबा था जिसने अपनी असाधारण प्रतिभा की झलक बहुत पहले ही दिखा दी थी। सचिन ने 1989 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपना पहला शतक लगाने से पहले ही वह वनडे में 2000 से अधिक रन बना चुके थे।

#OnThisDay in 1994 - Batting great @sachin_rt scored his first ODI hundred. Relive the magic - DD SPORTS#Legend #SRT pic.twitter.com/hgvSm42yKK — BCCI (@BCCI) September 9, 2019 9 सितंबर 1994 को सचिन ने आखिरकार वनडे क्रिकेट में अपने शतकों का सूखा खत्म किया। श्रीलंका के कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए इस युवा भारतीय बल्लेबाज ने अपने 79वें वनडे मैच में 130 गेंदों पर 110 रन बनाए। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए यह इंतजार असामान्य रूप से लंबा था जिसने अपनी असाधारण प्रतिभा की झलक बहुत पहले ही दिखा दी थी। सचिन ने 1989 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपना पहला शतक लगाने से पहले ही वह वनडे में 2000 से अधिक रन बना चुके थे।

3 of 5 सचिन तेंदुलकर - फोटो : Instagram

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच उस मैच का हाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मेजबान श्रीलंका की त्रिकोणीय सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आर प्रेमदासा स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने मनोज प्रभाकर के साथ पारी की शुरुआत की।

दोनों ने भारत को एक ठोस शुरुआत दी, इससे पहले कि प्रभाकर 20 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे-जैसे दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे, सचिन ने पारी को संभाला और अपने पहले शतक की ओर बढ़ते रहे।

सचिन ने आखिरकार वनडे में अपना पहला शतक जड़ा और 130 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए। यह केवल सचिन का पहला वनडे शतक नहीं था। यह वह पारी थी जिसने भविष्य में वनडे क्रिकेट में एक उभरते हुए सितारे की झलका दिखाई थी।

भारत ने 246/8 का स्कोर बनाया, जिसमें सचिन की पारी ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 215 रन पर ढेर हो गई, जिससे भारत को 31 रन से जीत मिल गई।

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4 of 5 सचिन तेंदुलकर - फोटो : BCCI

सचिन के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड

32 साल पहले सचिन ने जब अपना पहला वनडे शतक लगाया तो उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे, जहां उन तक पहुंच पाना आसान नहीं होगा। सचिन ने अपने वनडे करियर में 49 वनडे शतक बनाए और अपने करियर का अंत कुल 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के साथ किया। सचिन के नाम अभी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड कायम है। लेकिन इन रिकॉर्डों के बनाने से पहले उनके पहले वनडे शतक का लंबा इंतजार था, जो 9 सितंबर 1994 को समाप्त हुआ था।

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