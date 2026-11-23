1 of 5 जंगल में छिपा है सांप, 15 सेकेंड में ढूंढ लिया तो कहलाएंगे तेज नजरों वाले - फोटो : AI







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सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। ऐसी तस्वीरें देखने में भले ही सामान्य लगती हैं, लेकिन इनमें छिपी चीजों को ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इन तस्वीरों की खास बात यह है कि हमारी आंखों और दिमाग के बीच भ्रम पैदा करती हैं। कई बार तस्वीर में छिपी चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती।



इसी तरह की एक ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर इन दिनों चर्चा में है। इस तस्वीर में चारों तरफ जंगल दिखाई दे रहा है। पहली नजर में देखने पर पूरी तस्वीर एक जैसी लगती है। लेकिन जंगल में खतरनाक सांप छिपा हुआ है। आपको इसी छिपे हुए सांप को खोजने का चैलेंज दिया गया है।



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15 सेकेंड में ढूंढना है सांप



इस वायरल तस्वीर में जंगल के बीच पेड़ दिख रहे हैं, जिनके बीच सांप छिपा है। आपका काम है कि बिना किसी की मदद के तस्वीर को ध्यान से देखकर छिपे हुए सांप को ढूंढ निकालें। इसके लिए आपके पांस सिर्फ 15 सेकेंड का समय है।



इस चुनौती को आसान समझने की गलती बिल्कुल न करें। तस्वीर को देखते ही सांप नजर आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल, बार-बार तस्वीर को देखने के कारण हमारा दिमाग एक खास पैटर्न को पहचानने लगता है। ऐसे में सांप को खोजना मुश्किल हो जाता है।



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