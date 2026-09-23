सोशल मीडिया पर अक्सर हमें रोचक क्विज और मजेदार पजल देखने को मिलते हैं। इन तस्वीरों में छिपी वस्तुओं को खोजना होता है। इस तस्वीरों में चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन नजर नहीं आती हैं। ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है जिसका मतलब होता है आंखों का धोखा। ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपी चीजों को खोजने का टास्क मिलता है, तो बेहद कम लोग ऐसे होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको मेंढक को सिर्फ 15 सेकेंड में खोजना है।
इस वायरल तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। आप इस तस्वीर को ध्यान देखिए और बताइए कि इसमें मेंढक कहां छिपा है। कई लोगों को बहुत खोजने के बाद भी मेंढक नहीं दिखाई दिया है। अच्छे-अच्छे लोग इस तस्वीर में मेंढक को खोजने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में आखिर मेंढक कहां पर है।
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जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज
- फोटो : Adobe Stock
सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें लोगों को कन्फ्यूज कर देती हैं जिसका जवाब खोजना बेहद मुश्किल होता है। ये तस्वीरें आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये तस्वीरें बिल्कुल सही होती हैं।
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जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज
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इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर ने लोगों के दिमाग को घूमा दिया है, क्योंकि इस तस्वीर में लोगों के लिए मेंढक को खोज पाना बेहद मुश्किल है। इन तस्वीरों को देखकर सही जवाब खोजना बेहद मुश्किल होता है।
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जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज
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ऑप्टिकल इल्यूजन फोटो को देखने के बाद लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इनको देखने के बाद लोगों के लिए सही जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का ज्यादातर लोग गलत जवाब देते हैं।
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जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज
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अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें मेंढक कहां पर लिखा है। इस तस्वीर में मेंढक को खोजने में ज्यादातर लोग फेल हो गए हैं। अगर आप मेंढक को नहीं खोज पाते हैं, तो इस तस्वरी में देख सकते हैं।