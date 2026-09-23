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जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज

Wed, 23 Sep 2026 07:45 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 23 Sep 2026 07:45 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन एक तरह का क्विज भी होता है। इसमें छिपी चीजों को खोजकर अपने दिमाग का टेस्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार के खेल खेलने में आनंद भी आता है। इसके साथ ही यह दिमाग की कसरत भी कराते हैं। हम आपके लिए मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन लेकर आए हैं, जिसमें 15 सेकेंड में मेंढक खोजना है। 

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जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर अक्सर हमें रोचक क्विज और मजेदार पजल देखने को मिलते हैं। इन तस्वीरों में छिपी वस्तुओं को खोजना होता है। इस तस्वीरों में चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन नजर नहीं आती हैं। ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है जिसका मतलब होता है आंखों का धोखा। ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपी चीजों को खोजने का टास्क मिलता है, तो बेहद कम लोग ऐसे होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको मेंढक को सिर्फ 15 सेकेंड में खोजना है। 



इस वायरल तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। आप इस तस्वीर को ध्यान देखिए और बताइए कि इसमें मेंढक कहां छिपा है। कई लोगों को बहुत खोजने के बाद भी मेंढक नहीं दिखाई दिया है। अच्छे-अच्छे लोग इस तस्वीर में मेंढक को खोजने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में आखिर मेंढक कहां पर है। 
 
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जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें लोगों को कन्फ्यूज कर देती हैं जिसका जवाब खोजना बेहद मुश्किल होता है। ये तस्वीरें आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये तस्वीरें बिल्कुल सही होती हैं।
 

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जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज - फोटो : Adobe Stock

इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर ने लोगों के दिमाग को घूमा दिया है, क्योंकि इस तस्वीर में लोगों के लिए मेंढक को खोज पाना बेहद मुश्किल है। इन तस्वीरों को देखकर सही जवाब खोजना बेहद मुश्किल होता है। 


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जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन फोटो को देखने के बाद लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इनको देखने के बाद लोगों के लिए सही जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का ज्यादातर लोग गलत जवाब देते हैं। 


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जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज - फोटो : Adobe Stock

अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें मेंढक कहां पर लिखा है। इस तस्वीर में  मेंढक को खोजने में ज्यादातर लोग फेल हो गए हैं। अगर आप मेंढक को नहीं खोज पाते हैं, तो इस तस्वरी में देख सकते हैं। 

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