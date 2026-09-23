जीनियस हैं तो तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाइए, 15 सेकेंड में है खोजने का चैलेंज

सोशल मीडिया पर अक्सर हमें रोचक क्विज और मजेदार पजल देखने को मिलते हैं। इन तस्वीरों में छिपी वस्तुओं को खोजना होता है। इस तस्वीरों में चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन नजर नहीं आती हैं। ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है जिसका मतलब होता है आंखों का धोखा। ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपी चीजों को खोजने का टास्क मिलता है, तो बेहद कम लोग ऐसे होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको मेंढक को सिर्फ 15 सेकेंड में खोजना है।





इस वायरल तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। आप इस तस्वीर को ध्यान देखिए और बताइए कि इसमें मेंढक कहां छिपा है। कई लोगों को बहुत खोजने के बाद भी मेंढक नहीं दिखाई दिया है। अच्छे-अच्छे लोग इस तस्वीर में मेंढक को खोजने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में आखिर मेंढक कहां पर है।

