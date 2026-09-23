फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   China 6 year old girl rubiks cube world record 4.27 seconds viral video

चीन: रूबिक क्यूब सॉल्व करने में दिखी गजब की रफ्तार, 6 साल की बच्ची ने रचा रिकॉर्ड, वायरल हुआ वीडियो

Wed, 23 Sep 2026 02:27 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 23 Sep 2026 02:27 PM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर चीन की एक छह साल की बच्ची का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने 3x3 रुबिक क्यूब को महज 4.27 सेकंड के औसत समय में सुलझाकर महिला वर्ग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 

विज्ञापन
China 6 year old girl rubiks cube world record 4.27 seconds viral video
बच्ची ने 4.27 सेकंड में सुलझाया रुबिक क्यूब - फोटो : @xavierdatatech/Adobe stock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रुबिक क्यूब वर्ल्ड रिकॉर्ड वायरल वीडियो: रुबिक क्यूब को सुलझाना आसान नहीं होता। इसके रंगों को सही क्रम में लाने के लिए दिमागी कौशल, एकाग्रता और लगातार अभ्यास की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि इसे हल करने में अच्छे-अच्छों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जिस रुबिक क्यूब को सुलझाने में बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, उसे चीन में चेंगदू की रहने वाली छह साल की बच्ची लियान ने महज कुछ सेकंड में सुलझाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। 

विज्ञापन





दो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर रचा नया रिकॉर्ड
चीनी सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV के मुताबिक, लियान ने इस महीने वुहान और ग्वांगझू में आयोजित दो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इन दोनों प्रतियोगिताओं को World Cube Association (WCA) से मान्यता प्राप्त थी। लियान ने दोनों प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 3x3 के औसत समय का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 

विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन



 यहां देखें वीडियो-


4.27 सेकंड में सुलझाया रुबिक क्यूब
रुबिक क्यूब की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को आमतौर पर क्यूब को पांच बार सॉल्व करना होता है। इसके बाद इन सभी प्रयासों के समय के आधार पर औसत समय दर्ज किया जाता है। लियान ने एक प्रतियोगिता में 4.52 सेकंड और दूसरी में महज 4.27 सेकंड का औसत समय दर्ज किया। CCTV के मुताबिक, इस प्रदर्शन के साथ वह 3x3 रुबिक क्यूब में 4.5 सेकंड से कम औसत समय दर्ज करने वाली पहली महिला स्पीडक्यूबर बन गई हैं।
 



रूबिक क्यूब से हुई पहली मुलाकात
लियान की मां के मुताबिक, उनकी बेटी को बचपन में एक क्लास के दौरान पहली बार रुबिक क्यूब से परिचित कराया गया था। उस समय वह डांस और म्यूजिक जैसी दूसरी गतिविधियां भी सीख रही थीं, बाद में उनकी मां ने महसूस किया कि रुबिक क्यूब बच्चों की कई क्षमताओं को बेहतर करने वाली गतिविधि हो सकती है। इसके बाद लियान ने इस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया।


बहू ने दिया ऐसा सरप्राइज, ससुराल वाले रह गए हैरान, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो



तेज बहाव में बह रहे नन्हे हाथी की मछुआरों ने ऐसे बचाई जान, मां से मिलन का नजारा देख भावुक हुए लोग

 

रोज 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करती हैं लियान
3x3 रुबिक क्यूब महिला वर्ग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली छह साल की बच्ची के इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, लियान अब रुबिक क्यूब हल करने के 1,300 से ज्यादा एल्गोरिदम सीख चुकी हैं। वह रोजाना करीब दो से तीन घंटे इसकी प्रैक्टिस करती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed