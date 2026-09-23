क्या ईरान में फिर आए थे एलियंस? 50 साल पहले भी आसमान में दिखा था रहस्यमयी UFO, आज तक नहीं खुला राज

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे को आए दिन धमकी दे रहे हैं। दोनों के बीच अभी भी युद्ध पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर युद्ध से जुड़े कई वीडियो सामने आते हैं। अब इन दिनों एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कई रंगों की रोशनी वाली अजीबोगरीब वस्तु दिख रही है। वह आसमान में धीरे-धीरे आगे बढ़ता दिख रहा है, जिसमें कोई आवाज नहीं है। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें आसमान में चमकती कई रोशनी देखने को मिली थीं।

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह वस्तु क्या है। यह मामला इसलिए दिलचस्प है, क्योंकि जारी संघर्ष के बीच ईरान के आसमान में पहले ही मिसाइलों और ड्रोन दिखाई दे रही है। अब लोग इसे 50 साल पहले घटी एक घटना से जोड़ रहे हैं। उस दौरान भी तेहरान के आसमान में ऐसी ही उड़ती रहस्यमयी वस्तु दिखी थी। उस दौरान ईरान ने उसके पीछे लड़ाकू विमान भेजे थे।उसके नजदीक पहुंचते ही रडार और सेंसर ने काम करना बंद कर दिया। लड़ाकू विमान में सवार लेफ्टिनेंट याद्दी नाजेरी को यकीन हो गया था कि वो यूफओ था। अमेरिका और यूरोप की कई संस्थाओं ने उस घटना की जांच की, लेकिन आज तक उस रहस्य का पता नहीं चल पाया। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि 1976 में 19 सितंबर को आसमान में रहस्यमयी वस्तु देखी गई थी।यह घटना 20 सितंबर की है। इस दिन शाम को तेहरान के आजादेगान हाईवे के पास एक शख्स ने आसमान में इस अजीबोगरीब वस्तु को देखा और वीडियो बना लिया। वीडियो में कई रंगों की रोशनी से जगमगाती अर्धचंद्र के आकार वाली वस्तु दिख रही है। आसमान में बादलों के बीच वस्तु दिख रही है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि रहस्यमयी वस्तु बादलों के पास थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें कोई आवाज नहीं थी और धीरे-धीरे चलती दिखाई दे रही है। इसके बाद तेहरान के दूसरे इलाकों से भी इस तरह के दावे किए गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने भी आसमान में इसी चरह की रहस्यमयी रोशनी देखी। इसके बाद ईरान के जाहेदान में भी आसमान में ऐसी ही रोशनी देखने को मिली।सोशल मीडिया पर रहस्यमयी वस्तु को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोगों का माना है कि एलईडी लाइट लगी कोई उड़ने वाली वस्तु हो सकती है। कई लोगों ने इसे यूएफओ होने तक दावा किया है। हालांकि, ईरानी अधिकारियों की तरह से रहस्यमयी वस्तुओं को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है।