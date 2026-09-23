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ऑप्टिकल इल्यूजन: नजरों के तीरंदाज ही 15 सेकेंड में खोज पाएंगे तस्वीर में छिपा नींबू, 99 फीसदी लोग फेल

Thu, 24 Sep 2026 10:34 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 24 Sep 2026 10:34 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर: आप खुद को बाज की नजर वाला और तेज दिमाग वाला समझते हैं तो इस तस्वीर की पहेली सुलझाकर दिखाइए। अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा होगा तो आप इस तस्वीर में छिपे नींबू को तुरंत खोज लेंगे। 

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Optical Illusion For IQ Test Can you Find Lemon In Viral Puzzle Image In 15 Second
ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन: ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें (Optical Illusion Photos) कई प्रकार की होती हैं, जिन्हें कई बार देखने के बाद भी सिर चकरा जाता है। अक्सर इन तस्वीरों में जो छिपा होता है, वो दिखता नहीं है। इन तस्वीरों को समझने के लिए दिमाग पर थोड़ा जोर देना होता है। जब लोगों को इनको लेकर टास्क दिया जाता है, तो बहुत कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी ही फोटो वायरल हो रही है। 


 


सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को देखने के बाद आप इसे ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) का बिल्कुल सटीक उदाहरण मान सकते हैं। अब आप भी इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें आपको तस्वीर में छिपा नींबू नजर आ रहा है या नहीं, इसके लिए आपको 15 सेकेंड का समय दिया गया है। 



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Optical Illusion For IQ Test Can you Find Lemon In Viral Puzzle Image In 15 Second
वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली ये तस्वीर देखने में काफी साधारण लग रही है, लेकिन इसे समझना टेढ़ी खीर है। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको इसमें छिपा नींबू ढूंढना है। अब आपको अपनी पारखी नजरों से देखना है और बताना है कि आखिर नींबू कहां पर छिपा है। किसी इंसान का आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए भी यह तस्वीर सटीक उदाहरण है।

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ऑप्टिकल इल्यूजन क्विज - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें यह जानने में आपकी मदद करती है कि मानव मन कितनी तेजी से दो छवियों के बीच स्विच कर सकता है। इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं इल्यूजन का पहला कारण यह है कि हमारे मस्तिष्क में पहले से जो चीजें देखी गई होती हैं हमारी आखें उन्हीं वस्तुओं को देखती हैं।




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ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज - फोटो : Adobe Stock

इस ऑप्टिकल तस्वीर में आंखों पर बहुत जोर देने के बाद भी लोग इस तस्वीर में नींबू ढूंढने में फेल हो गए। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर में नींबू नहीं है। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और इसमें छिपे नींबू को खोजिए। देखना है कि आप तस्वीर में कितनी देर में नींबू को खोज पाते हैं। अगर आपने इस तस्वीर में नींबू को खोज लिया, तो आपका आईक्यू अच्छा माना जाएगा।

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ऑप्टिकल इल्यूजन जीके क्विज - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली इस तस्वीर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा भी आ रहा है। कई लोग नींबू खोजने में ज्यादातर फेल हो गए हैं, अगर आप भी नींबू को नहीं खोज पाए हैं, तो इस तस्वीर में हरे घेरे में देख सकते हैं। इस तस्वीर में नींबू खोजने वाला सच में जीनियस व्यक्ति है। 


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