जब बेकर बनीं प्रियंका गांधी: खुद सजाया केक और बनाए कपकेक; किसानों की समस्याएं भी सुनीं; देखें तस्वीरें
पीटीआई, वायनाड। Published by: राकेश कुमार Updated Thu, 24 Sep 2026 08:05 PM IST
सार
प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड दौरे के दौरान केआईएनएफआरए पार्क की एक बेकिंग यूनिट में पहुंचीं और वहां खुद केक पर आइसिंग की। उन्होंने कपकेक बनाने की प्रक्रिया भी आजमाई और कर्मचारियों व उद्यमियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने यूडीएफ बैठक में हिस्सा लिया और ऑर्गेनिक किसानों की समस्याएं भी सुनीं।
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हेयरनेट पहनकर आजमाया बेकिंग का हुनर
उद्यमियों से निर्यात और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा
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