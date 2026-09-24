दुनिया की 5 सबसे खूंखार जनजातियां, एक लड़कियों की काट देती है होठ, इनके बारे में जानकर कांप जाएगी रूह

1 of 5 दुनिया की 5 सबसे खूंखार जनजातियां - फोटो : AI







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दुनिया के अलग-अलग देशों में कई जनजातियां रहती हैं। इनमे बाहरी दुनिया से अलग रहने वाली इन जनजातियों में कई बेहद खतरनाक है। यह अपने इलाके में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश करना बर्दाश्त नहीं करतीं और आक्रामक रुख रखती हैं। यह जनजातियां अपनी परंपराओं, रहन-सहन और खान-पान के लिए जानी जीता हैं। यह अभी हजारों साल पुरानी अपनी परंपराओं का पालन करती हैं।



अस्मत जनजाति



ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित न्यू गिनी में अस्मत जनजाति निवास करती हैं। यह जनजाति के लोग इतने खतरनाक होते हैं कि दुश्मन को मारकर उसके मांस को पकाकर खा जाते हैं। इसके अलावा मृतक की हड्डियों को गहने की तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उनके सिर को तकिए की तरह इस्तेमाल करते हैं। बताया जाता है कि कभी-कभी खोपड़ी तोड़कर बर्तन बना लेते हैं, जिसका खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।



इस जनजाति के इतने खतरनाक होते हैं कि दुश्मन को मारकर मांस पकाते समय उत्सव मनाते हैं। दुश्मनों के दिल में डर पैदा करने के लिए जनजाति के लोग इस तरह का काम करते हैं। अपने आपको योद्धा मानने वाली जनजाति के लोग दुश्मन को मारने के बाद उसके सिर के मांस का दावत देते हैं।



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मुर्सी जनजाति



दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति की भी गिनती होती है। मुर्सी जनजाति के लोग किसी की पलभर में हत्या कर देते हैं। किसी को मार देना इस जनजाति में मर्दानगी की निशानी मानी जाती है। दक्षिण इथियोपिया और सूडान बॉर्डर की ओमान घाटी में यह खूंखार जनजाति रहती है। मुर्सी जनजाति की उग्र छवि की मुख्य वजह उनकी हिंसक परंपराएं और बाहरी लोगों के प्रति आक्रामक रुख है।



मुर्सी जनजाति में लड़कियों के जवान होने पर उनके निचले होंठ में एक गहरा छेद कर दिया जाता है। महिलाओं के निचले होंठ में बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया के तहत लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहना दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लड़कियां बुरी नजर से बच सकें। वह मानते हैं कि इससे महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है और वह कम आकर्षक लगती हैं। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है।



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