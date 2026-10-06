वायरल वीडियो: बुजुर्ग ने रोबोट के साथ किया ऐसा डांस, मूव्स की नकल करता रहा, वीडियो देख मुस्कुराने लगे लोग

बुजुर्ग ने उठाए हाथ तो रोबोट भी करने लगा नकल
वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति पारंपरिक लिबास और सिर पर सफेद पगड़ी पहने नजर आ रहे हैं। उनके सामने एक ह्यूमनॉइड रोबोट खड़ा है, जिसे वीडियो में Canik Man नाम से बताया गया है। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति पूरे उत्साह के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। बुजुर्ग जैसे ही अपने हाथ उठाकर डांस के स्टेप करते हैं, सामने खड़ा रोबोट भी उनके मूव्स को दोहराने लगता है। वह बुजुर्ग के हाथों के इशारों और डांस के अंदाज की नकल करता दिखाई देता है। यही चीज इस पूरे वीडियो को खास बना देती है।
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दोनों की जुगलबंदी ने खींचा लोगों का ध्यान
वीडियो में बुजुर्ग और रोबोट के बीच यह डांस देखकर आसपास मौजूद लोग भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। खासकर बच्चे और युवा इस अनोखे नजारे को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां मौजूद लोगों को अचानक मनोरंजन का एक अनोखा मौका मिल गया हो।
परंपरा और तकनीक का दिखा अनोखा मेल
इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि एक तरफ बुजुर्ग व्यक्ति पारंपरिक अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ आधुनिक तकनीक से बना ह्यूमनॉइड रोबोट उसी अंदाज को दोहराता दिखाई दे रहा है। दोनों का यह अंदाज देखने वालों को खूब पसंद आ रहा है।
सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया वीडियो
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। किसी के लिए यह तकनीक का दिलचस्प नजारा है, तो किसी को बुजुर्ग और रोबोट की यह जुगलबंदी मजेदार लग रही है। यही वजह है कि वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में दिख रहा यह पल यह भी बताता है कि तकनीक और इंसानी अंदाज का मेल कितना दिलचस्प हो सकता है।