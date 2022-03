1 of 7

NASA Will Send Spacecraft on Most Valuable Asteroid: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) एक ऐसे एस्टेरॉयड पर यान भेजने जा रहा है जो पृथ्वी पर मौजूद हर शख्स को 10 हजार करोड़ रुपये दिला सकता है। इस एस्टेरॉयड पर यान भेजने में नासा की मदद स्पेसएक्स (SpaceX) करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को स्पेसएक्स इस मिशन के लिए अपना फॉल्कन हैवी रॉकेट देगा। इस एस्टेरॉयड का नाम 16 साइकी (16 Psyche) है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा साइकी एस्टेरॉयड एक्सप्लोरर मिशन एक अगस्त 2022 को लॉन्च करेगा।



इससे पहले स्पेसएक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट को जून में लॉन्च करेगा। फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से जून में फॉल्कन हैवी रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा जिसमें लॉन्च पैड 39ए से यूएस स्पेस फोर्स के यूएसएसएफ-44 मिशन की लॉन्चिंग होगी। नासा की तरफ से इस रॉकेट के जरिए दो पेलोड्स को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। इसमें एक अमेरिकी सेना की टेट्रा-1 माइक्रोसैटेलाइट है जबकि दूसरे बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।



स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया जाने वाला साइकी स्पेसक्राफ्ट लगभग तैयार किया जा चुका है। पहले यह तय नहीं हो पाया था कि किस रॉकेट से इस स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग होगी। नासा के लॉन्च शेड्यूल में जानकारी डालने के बाद साफ हो गया है कि फॉल्कन हैवी रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा।