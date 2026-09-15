फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   girl performs beautiful dance on mitwa song her graceful moves wins heart

लड़की ने मितवा गाने पर किया शानदार डांस, चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर हर कोई कर रहा तारीफ

Tue, 15 Sep 2026 05:31 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 15 Sep 2026 05:31 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर लड़की के डांस के वीडियो ने धूम मचा गिया है। लड़की के नजाकत से भर डांस की हर कोई तारीफ कर रहा है। उसने मितवा गाने पर बेहद खूबसूरत डांस किया है। 

विज्ञापन
girl performs beautiful dance on mitwa song her graceful moves wins heart
लड़की ने मितवा गाने पर किया शानदार डांस - फोटो : instagram

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर हर दिन डांस के वीडियो देखने को मिलते हैं। इनमें कुछ वीडियो बेहद खूबसूरत होते हैं, जिनकी हर कोई तारीफ करता है। अब इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की ने बाॅलीवुड फिल्म कभी अलविदा ना कहना के मशहूर गाने मितवा की धुन पर बेहद प्यारा डांस किया है। 

विज्ञापन


वीडियो में लड़की को नजाकत भरे अंदाज में डांस करते देखा जा सकता है। डांस स्टेप्स के साथ-साथ उसका एक्सप्रेशन लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लड़की ने जिस खूबसूरती और आत्मविश्वास के डांस किया है, उसे देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। 
विज्ञापन


वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बेहद आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। इसमें पर्पल कलर का सूट और सलवार पहने लड़की गाने की धुन के साथ शानदार तालेमल बिठाकर डांस कर रही है। उसके डांस स्टेप्स के साथ-साथ एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। गाने के हर बीट के साथ लड़की के चेहरे के भाव बदलते हुए देखें जा सकते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


न इंसान, न घोड़ा, रोबोट डॉग ने संभाली रिक्शे की कमान, चीन का वीडियो देख सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस


लड़की स्टेज पर पूरे उत्साह के साथ डांस कर रही है। कभी चेहरे पर प्यारी मुस्कान तो कभी गाने के हिसाब से शानदार एक्सप्रेशन दे रही है। वीडियो ने हर किसी के दिल को जीत लिया लिया है। डांस को हर कोई पसंद कर रहा है। 

View this post on Instagram




कैसी है आपकी पर्सनैलिटी? आपका पसंदीदा फल खोलेगा राज, जानिए अपना व्यक्तित्व

लोगों की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर लड़की का डांस वायरल होने के बाद उस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।  एक महिला ने लिखा है कितना सुदंर करती हैं आप। कुछ लोगों ने लड़की के ड्रेस की भी तारीफ की है। एक शख्स ने लिखा है कि यादगार डांस। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed