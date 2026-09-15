गाय की जान पर बनी आफत, देवदूत बनकर पहुंचा जवान और ऐसे किया रेस्क्यू, दिल छू लेगा वीडियो

सुरक्षाकर्मी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। कभी-कभी उनकी ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं, जो दिल को छू लेते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सीआईएसएफ (CISF) का एक जवान मुश्किल में फंसी गाय की मदद कर रहा है। जवान की सूझबूझ और संवेदनशीलता देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं।

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फंसी थी एक जिंदगी, जवान ने दिल से निभाई जिम्मेदारी !



A cow found itself helpless, its head trapped between the railings of a wall. Frightened and struggling to break free, the animal caught the attention of a CISF jawan.



With patience and compassion, he carefully freed the cow… pic.twitter.com/LBhHeQzaFP— CISF (@CISFHQrs) September 15, 2026

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गाय का सिर लोहे के गेट की सलाखों के बीच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि गाय ने गेट की रेलिंग के बीच अपना सिर डाल दिया, लेकिन बाहर निकालते वक्स उसमें फंस गया। खुद को बचाते समय गाय घबरा जाती है और सिर को बार-बार पीछे खींचने की कोशिश करती है। लेकिन सलाखों में पास-पास लगे राॅड के कारण उसकी कोशिश फेल हो जाती है।इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ जवान की नजर गाय पर जती है। बेजुबान जानवर को ऐसी हालत में देखकर जवान तुरंत उसकी मदद करता है। सबसे खास बात है कि जवान गाय के सिर खींचता या जल्दबाजी नहीं करता है, बल्कि बेहद सावधानी से उसे निकालने की कोशिश करता है।वीडियो में दिख रहा है कि जवान जमीन पर बैठकर गाय के पास जा रहा है। पहले वह उसे शांत करता है और फिर धीरे-धीरे उसके सिर और सींगों को सही दिशा में मोड़ता है। जवान की कोशिश कर रहा है कि गाय को चोट न लगे। कुछ देर की सावधानी और धैर्य के बाद गाय का सिर सलाखों से बाहर निकल जाता है। सिर निकलने के बाद गाय दूर चली जाती है और जवान राहत की सांस लेता है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।वीडियो सामने आने के बाद लोग जवान की तारीफ कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि जवान ने धैर्य और प्यार से गाय को बचाया है। लोगों ने कहा कि यह इंसानियत है। कई लोगों का कहना है कि बेजुबान जानवर की हर किसी को मदद करनी चाहिए।