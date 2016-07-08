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इस गांव में हर शख्स करता है दो-दो शादी, कारण बड़ा अजीब है
टीम डिजिटल/अमर उजाला, Updated Thu, 26 Apr 2018 01:55 PM IST
हमारे देश में दो शादियां यूं तो गैर कानूनी है। लेकिन एक गांव ऐसा भी है, जहां हर आदमी की दो पत्नियां हैं। दो पत्नियां होने के पीछे कोई शौक नहीं है, बल्कि ऐसा करना इस गांव के लोगों की मजबूरी है।
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