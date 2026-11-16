सामने से आ गई गलत दिशा में कार, बचने के चक्कर में बांस से लदे ठेले में जा घुसा बाइक सवार, देखें वीडियो

सड़क पर चलते समय अक्सर लोग अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, हेलमेट पहनते हैं और यातायात के नियमों का पालन भी करते हैं। लेकिन कई बार सामने से आने वाले किसी दूसरे वाहन की एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन जाती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में एक बाइक सवार अपनी लेन में जा रहा होता है, तभी सामने से गलत दिशा में आ रही एक कार को देखकर उसके साथ ऐसा हादसा होता है कि बाइक सीधे बांस से लदे ठेले में जा घुसती है। पूरी घटना पीछे चल रहे एक अन्य बाइक सवार के कैमरे में कैद हो गई।

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वायरल वीडियो की शुरुआत एक व्यस्त सड़क से होती है। इस दौरान लाल रंग की जैकेट और काला हेलमेट पहने एक युवक अपनी स्पोर्ट्स बाइक से सही दिशा में जा रहा होता है। वह सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक सामने से एक सिल्वर रंग की कार गलत दिशा में आती दिखाई देती है। कार को सामने देखकर बाइक सवार घबरा जाता है। वह उससे टकराने से बचने के लिए अपनी बाइक को बाईं ओर मोड़ने की कोशिश करता है।लेकिन इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सड़क किनारे बांस से लदे एक जुगाड़ वाहन में जा घुसती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बाइक का अगला हिस्सा ठेले के नीचे फंस जाता है और युवक सड़क पर गिर पड़ता है। ठेले पर लंबे-लंबे बांस लदे हुए थे, जिनके सिरे काफी बाहर निकले नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह हादसा और भी खतरनाक हो सकता था। हालांकि, युवक ने हेलमेट पहना हुआ था, जो हादसे के दौरान सिर की सुरक्षा के लिहाज से अहम साबित हो सकता था।हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग और दुकानदार तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। लोग मिलकर ठेले के नीचे फंसी बाइक को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और घायल राइडर को संभालते हैं। वीडियो में यह पूरा घटनाक्रम साफ नजर आता है। हालांकि, युवक को कितनी चोट आई और उसकी मौजूदा हालत कैसी है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोग सड़क पर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों की लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सड़क पर सिर्फ अपनी सावधानी काफी नहीं है, बल्कि दूसरों को भी यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। गलत दिशा में वाहन चलाने की आदत किसी दूसरे की जान को खतरे में डाल सकती है।