वायरल: ट्रक का एयर फिल्टर साफ करने के लिए युवक ने अपनाया गजब का जुगाड़, धमाका होते ही उड़ गए पुर्जे

सड़क पर चलते समय अक्सर हमारी नजर छोटे-छोटे जानवरों पर पड़ती है। कभी कोई कुत्ता सड़क पार करता दिख जाता है, तो कभी कोई बिल्ली इधर से उधर भागती नजर आती है। ऐसे में जरा सी लापरवाही इन बेजुबान जानवरों के लिए भारी पड़ सकती है। कई बार तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच ये जानवर अपनी जान तक गंवा देते हैं। हालांकि, अगर वाहन चलाने वाले थोड़ी सतर्कता दिखाएं तो इनकी जान बचाई जा सकती है। ऐसा ही एक प्यारा वीडियो बांग्लादेश से सामने आया है। यहां एक बाइक सवार ने सड़क पर दौड़ रही नन्हीं बिल्ली को देखा तो उसे बचाने के लिए तुरंत अपनी बाइक रोक दी। इसके बाद उसने बिल्ली को जिस तरह संभाला, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं।

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सोशल मीडिया पर यह वीडियो नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में रदवान बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर सड़क पर भागती हुई एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ती है। बिल्ली तेजी से आगे बढ़ रही होती है और तभी एक कार के पहिये के नीचे आने का खतरा पैदा हो जाता है। यह देखते ही रदवान तुरंत पीछे मुड़ते हैं और कार को रुकने का इशारा करते हैं। उनकी सतर्कता से बिल्ली को बचाने का मौका मिल जाता है।बिल्ली को सुरक्षित उठाने के बाद रदवान उसे अपने कुर्ते की जेब में रख लेते हैं। इसके बाद वह उसे लेकर अपने सर्विस सेंटर की तरफ चल देते हैं। हालांकि, बाइक पर सफर के दौरान बिल्ली कई बार जेब से गिरते-गिरते बचती है। ऐसे में रदवान उसे संभालने के लिए पॉलिथीन में रख लेते हैं। वीडियो में वह बिल्ली के लिए पानी मांगते भी सुनाई देते हैं। इतना ही नहीं, वह उसे दूध भी पिलाते हैं। इस दौरान उनका पूरा ध्यान नन्हीं बिल्ली को सुरक्षित रखने पर रहता है।यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। खास बात यह है कि लोग बिल्ली को बचाने के साथ-साथ उसे कुर्ते की जेब में रखने के अंदाज पर भी मुस्कुरा रहे हैं। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यह काफी पॉकेट फ्रेंडली है। वहीं, एक अन्य यूजर ने बाइक सवार को हीरो ऑफ सोसाइटी बताया। एक यूजर ने लिखा कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि यह कितना बहादुरी भरा काम है। वीडियो देखकर इतना तो समझ आता है कि बेजुबान जानवरों की मदद करने के लिए हमेशा किसी बड़े इंतजाम की जरूरत नहीं होती। कई बार सड़क पर दिखाई गई थोड़ी सी सतर्कता और मदद करने की भावना किसी की जान बचा सकती है।