Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Man Tries to Clean Truck Air Filter with Firecracker Video Goes Viral

वायरल: ट्रक का एयर फिल्टर साफ करने के लिए युवक ने अपनाया गजब का जुगाड़, धमाका होते ही उड़ गए पुर्जे

Mon, 16 Nov 2026 09:55 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 16 Nov 2026 09:55 AM IST
सार

Viral Video: ट्रक का एयर फिल्टर साफ करने के लिए युवक ने चॉकलेट बम का इस्तेमाल किया, लेकिन धमाका होते ही फिल्टर के पुर्जे ही उड़ गए। अब इस अनोखे जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग युवक के खूब मजे ले रहे हैं।
 

विज्ञापन
Man Tries to Clean Truck Air Filter with Firecracker Video Goes Viral
जुगाड़ के चक्कर में युवक ने कर दिया बड़ा कांड - फोटो : इंस्टाग्राम@ radwan_unfiltered

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सड़क पर चलते समय अक्सर हमारी नजर छोटे-छोटे जानवरों पर पड़ती है। कभी कोई कुत्ता सड़क पार करता दिख जाता है, तो कभी कोई बिल्ली इधर से उधर भागती नजर आती है। ऐसे में जरा सी लापरवाही इन बेजुबान जानवरों के लिए भारी पड़ सकती है। कई बार तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच ये जानवर अपनी जान तक गंवा देते हैं। हालांकि, अगर वाहन चलाने वाले थोड़ी सतर्कता दिखाएं तो इनकी जान बचाई जा सकती है। ऐसा ही एक प्यारा वीडियो बांग्लादेश से सामने आया है। यहां एक बाइक सवार ने सड़क पर दौड़ रही नन्हीं बिल्ली को देखा तो उसे बचाने के लिए तुरंत अपनी बाइक रोक दी। इसके बाद उसने बिल्ली को जिस तरह संभाला, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं।

विज्ञापन


ड़क पर बिल्ली को देखते ही रोकी बाइक
सोशल मीडिया पर यह वीडियो नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में रदवान बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर सड़क पर भागती हुई एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ती है। बिल्ली तेजी से आगे बढ़ रही होती है और तभी एक कार के पहिये के नीचे आने का खतरा पैदा हो जाता है। यह देखते ही रदवान तुरंत पीछे मुड़ते हैं और कार को रुकने का इशारा करते हैं। उनकी सतर्कता से बिल्ली को बचाने का मौका मिल जाता है।
विज्ञापन


View this post on Instagram

A post shared by Sandeep-JH05ss (@sandeep_jh05ss)

विज्ञापन
विज्ञापन



कुर्ते की जेब में बैठा दी नन्ही जान
बिल्ली को सुरक्षित उठाने के बाद रदवान उसे अपने कुर्ते की जेब में रख लेते हैं। इसके बाद वह उसे लेकर अपने सर्विस सेंटर की तरफ चल देते हैं। हालांकि, बाइक पर सफर के दौरान बिल्ली कई बार जेब से गिरते-गिरते बचती है। ऐसे में रदवान उसे संभालने के लिए पॉलिथीन में रख लेते हैं। वीडियो में वह बिल्ली के लिए पानी मांगते भी सुनाई देते हैं। इतना ही नहीं, वह उसे दूध भी पिलाते हैं। इस दौरान उनका पूरा ध्यान नन्हीं बिल्ली को सुरक्षित रखने पर रहता है।

लोगों ने बाइकर को बताया हीरो
यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। खास बात यह है कि लोग बिल्ली को बचाने के साथ-साथ उसे कुर्ते की जेब में रखने के अंदाज पर भी मुस्कुरा रहे हैं। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यह काफी पॉकेट फ्रेंडली है। वहीं, एक अन्य यूजर ने बाइक सवार को हीरो ऑफ सोसाइटी बताया। एक यूजर ने लिखा कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि यह कितना बहादुरी भरा काम है। वीडियो देखकर इतना तो समझ आता है कि बेजुबान जानवरों की मदद करने के लिए हमेशा किसी बड़े इंतजाम की जरूरत नहीं होती। कई बार सड़क पर दिखाई गई थोड़ी सी सतर्कता और मदद करने की भावना किसी की जान बचा सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed