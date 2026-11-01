तबाही मचाने आ रहा चक्रवाती तूफान मुरासु! इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा में हो सकती है भारी बारिश



मौसम विभाग ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा में 2 और 3 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी तमिलनाडु के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। तेज हवाओं से पेड़ गिरने, बिजली के तार टूटने और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मुरासु एक मध्यम तीव्रता का चक्रवात बन सकता है, लेकिन भारी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान आशंका है।

मौसम संबंधी चेतावनी ! मुख्य बिंदु: (i) आज, 01 नवंबर 2026 को 1130 IST पर, एक गहन अवदाब और अधिक तीव्र होकर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' (MURASU) में बदल गया है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य हिस्से में केंद्रित है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 02 नवंबर की सुबह के आसपास बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में और अधिक तीव्र होकर एक प्रचण्ड चक्रवाती तूफान का रूप लेने की प्रबल संभावना है। इसके बाद, इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 02 नवंबर की आधी रात (2330 IST) से 03 नवंबर, 2026 की तड़के (0400 IST) के बीच, नेल्लोर और नरसापुर के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की प्रबल संभावना है। इस दौरान यह एक प्रचण्ड चक्रवाती तूफान के रूप में होगा, जिसमें हवा की गति 100 से 110 किमी प्रति घंटा होगी, और झोंकों के साथ यह गति 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। (ii) उपरोक्त प्रणाली के प्रभाव के कारण, 2 और 3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में; 1 और 2 नवंबर को तमिलनाडु में; तथा 3 और 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा, 2 और 3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में, तथा 3 नवंबर, 2026 को तेलंगाना में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना है। Highlight: (i)The Deep Depression intensified into a Cyclonic storm “MURASU” and lay centred over southwest and adjoining west central Bay of Bengal at 1130 IST of today, 01st November 2026. It is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a Severe Cyclonic Storm over Westcentral Bay of Bengal around 02nd November morning. Thereafter it is very likely to move northwestwards and cross south Andhra Pradesh coast as a Severe Cyclonic Storm with wind speed of 100 to 110 kmph gusting 120kmph between Nellore and Narsapur during midnight (2330 Hrs IST) of 02nd to early hours (0400 Hrs IST) of 03rd November, 2026. (ii) Under the influence of above system, heavy to very heavy rainfall is very likely over Coastal Andhra Pradesh, Rayalaseema and Telangana on 02nd & 03rd; over Tamil Nadu on 01st & 02nd; over Chhattisgarh & south Odisha on 03rd & 04th November. Isolated extremely heavy rainfall is also likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam on 02nd & 03rd and over Telangana on 03rd November, 2026. South Peninsular India: ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Kerala & Mahe during 1st-7th November; Lakshadweep during 5th-7th November; Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during 2nd-5th November; North Interior Karnataka during 3rd-5th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 2nd-4th November; Rayalaseema during 2nd-3rd November; Telangana during 3rd-4th November. ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 1st-7th November; Lakshadweep during 1st-4th November; Coastal Karnataka and South Interior Karnataka on 1st November and during 6th-7th November; North Interior Karnataka during 1st-2nd November and during 6th-7th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam on 1st November and during 5th-7th November; Rayalaseema on 1st November and during 4th-7th November; Telangana during 1st-2nd November and during 5th-7th November. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 80-90 kmph) likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 2nd-3rd November, with gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 1st-2nd November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 4th-5th November; Rayalaseema on 1st November and on 4th November; Telangana on 2nd November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Coastal Karnataka, Kerala & Mahe, North Interior Karnataka and South Interior Karnataka during 1st-5th November; Rayalaseema on 5th November; Telangana on 1st November and during 4th-5th November. ❖Isolated thunderstorm & lightning likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 3rd-5th November. ❖Isolated heavy rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 1st-3rd November; Kerala & Mahe during 1st-4th November; Coastal Karnataka on 3rd November; North Interior Karnataka during 3rd- 4th November; South Interior Karnataka during 2nd-3rd November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam on 1st November and on 4th November; Telangana on 4th November with isolated very heavy rainfall also likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikalon 01st & 02nd; Rayalaseema during 2nd-3rd November; Telangana on 2nd November. ❖Isolated extremely heavy rainfall likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 2nd-3rd November; Telangana on 3rd November. ❖Thundersquall (wind speed reaching 60-70 kmph gusting to 80 kmph) likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam on 1st November; Rayalaseema during 2nd-3rd November. ❖Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Telangana on 3rd November. Central India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over West Madhya Pradesh during 3rd-5th November; East Madhya Pradesh during 1st-5th November; Vidarbha during 2nd-5th November; Chhattisgarh during 1st-2nd November and during 5th-7th November. ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Chhattisgarh during 3rd-4th November. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Chhattisgarh during 3rd-4th November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over West Madhya Pradesh during 3rd-5th November; East Madhya Pradesh on 1st November and during 3rd-5th November; Vidarbha during 3rd-4th November. ❖Isolated thunderstorm & lightning likely over Chhattisgarh and East Madhya Pradesh on 2nd November.  ❖Isolated heavy rainfall likely over Chhattisgarh on 2nd November with isolated very heavy rainfall also likely over Chhattisgarh during 3rd-4th November. East India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 1st-7th November; Jharkhand and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 1st-4th November; Gangetic West Bengal during 1st-3rd November; Bihar during 1st-2nd November; Odisha on 1st November and during 5th-7th November. ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Odisha during 2nd-4th November. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Odisha during 1st-2nd November and on 5th November. ❖Isolated heavy rainfall likely over Odisha on 2nd November with isolated very heavy rainfall also likely over south Odisha during 3rd-4th November. ❖Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Odisha during 3rd-4th November. Northwest India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during 1st- 2nd November and on 5th November; Himachal Pradesh and Uttarakhand during 1st-2nd November. ❖Isolated to Scattered rainfall likely over East Uttar Pradesh during 1st-2nd November. ❖Shallow to Moderate fog at isolated places over Uttar Pradesh on 01st & 02nd November. Northeast India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Arunachal Pradesh during 1st-5th November; Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during 1st-7th November. ❖Isolated heavy rainfall likely over Arunachal Pradesh on 2nd November. West India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Konkan & Goa, Madhya Maharashtra and Marathawada during 1st- 5th November; Gujarat Region during 1st-3rd November; Saurashtra & Kutch on 1st November. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Konkan & Goa during 2nd-3rd November; Madhya Maharashtra during 1st-4th November; Marathawada on 3rd November. For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #CYCLONEMURASU #SevereCyclonicStorm #OdishaRain #CycloneAlert #RainfallForecast #IndiaWeather #HeavyRain #ThunderstormAlert #WeatherWarnings @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 1, 2026



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