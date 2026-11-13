वायरल वीडियो: साड़ी पहनकर लड़कियों ने ‘बेबी डॉल’ गाने पर किया ऐसा डांस, एक्सप्रेशन और अदाओं ने जीत लिया दिल

सोशल मीडिया पर डांस के वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं। कभी किसी का शानदार डांस लोगों को पसंद आता है तो कभी किसी का अलग अंदाज चर्चा में आ जाता है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर लोगों के बीच छाया हुआ है। इसमें कुछ लड़कियां खूबसूरत साड़ी पहनकर बॉलीवुड के पॉपुलर गाने ‘बेबी डॉल’ पर डांस करती नजर आ रही हैं। उनके डांस स्टेप्स, शानदार एक्सप्रेशन और जबरदस्त एनर्जी लोगों को काफी पसंद आ रही है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

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वीडियो में लड़कियों का देसी अंदाज देखने लायक है। सभी ने खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने डांस कर रही हैं। जैसे ही ‘बेबी डॉल’ गाना बजना शुरू होता है, वे गाने की धुन पर अपने डांस मूव्स दिखाने लगती हैं। उनके स्टेप्स में जोश और मस्ती साफ नजर आती है। खास बात यह है कि डांस के साथ-साथ लड़कियों ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन पर भी पूरा ध्यान दिया है।डांस के दौरान लड़कियों का तालमेल और उनका आत्मविश्वास वीडियो को खास बना रहा है। गाने की बीट के साथ उनके स्टेप्स और चेहरे के हाव-भाव भी बदलते नजर आते हैं। एक तरफ उनका ट्रेडिशनल साड़ी लुक है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड के इस मशहूर गाने पर उनका मॉडर्न डांस अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा है। यही देसी और बॉलीवुड स्टाइल का कॉम्बिनेशन वीडियो को दिलचस्प बना रहा है। आमतौर पर सोशल मीडिया पर डांस के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो अपने अलग अंदाज की वजह से लोगों के बीच चर्चा में आ जाते हैं। इस वीडियो में भी लड़कियों की एनर्जी और उनका बेहतरीन डांस लोगों का ध्यान खींच रहा है। वे बिना किसी झिझक के कैमरे के सामने अपना हुनर दिखाती नजर आ रही हैं।इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद से ही यह सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है। कई लोग लड़कियों के डांस और उनके एक्सप्रेशन की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ को उनका साड़ी वाला लुक काफी पसंद आ रहा है। फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।