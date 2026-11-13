Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Girls Set the Internet on Fire With Their Dance on Baby Doll Song

वायरल वीडियो: साड़ी पहनकर लड़कियों ने ‘बेबी डॉल’ गाने पर किया ऐसा डांस, एक्सप्रेशन और अदाओं ने जीत लिया दिल

Fri, 13 Nov 2026 11:46 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 13 Nov 2026 11:46 AM IST
सार

Viral Video: खूबसूरत साड़ी पहनकर ‘बेबी डॉल’ गाने पर डांस करती लड़कियों का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनके शानदार स्टेप्स, एक्सप्रेशन और देसी अंदाज ने यूजर्स का ध्यान खींच लिया है।
 

विज्ञापन
Girls Set the Internet on Fire With Their Dance on Baby Doll Song
कैमरे के सामने लड़कियों ने दिखाया ऐसा डांस - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर डांस के वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं। कभी किसी का शानदार डांस लोगों को पसंद आता है तो कभी किसी का अलग अंदाज चर्चा में आ जाता है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर लोगों के बीच छाया हुआ है। इसमें कुछ लड़कियां खूबसूरत साड़ी पहनकर बॉलीवुड के पॉपुलर गाने ‘बेबी डॉल’ पर डांस करती नजर आ रही हैं। उनके डांस स्टेप्स, शानदार एक्सप्रेशन और जबरदस्त एनर्जी लोगों को काफी पसंद आ रही है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

विज्ञापन


सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
वीडियो में लड़कियों का देसी अंदाज देखने लायक है। सभी ने खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने डांस कर रही हैं। जैसे ही ‘बेबी डॉल’ गाना बजना शुरू होता है, वे गाने की धुन पर अपने डांस मूव्स दिखाने लगती हैं। उनके स्टेप्स में जोश और मस्ती साफ नजर आती है। खास बात यह है कि डांस के साथ-साथ लड़कियों ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन पर भी पूरा ध्यान दिया है।
विज्ञापन


साड़ी पहनकर लड़कियों ने दिखाए शानदार डांस मूव्स
डांस के दौरान लड़कियों का तालमेल और उनका आत्मविश्वास वीडियो को खास बना रहा है। गाने की बीट के साथ उनके स्टेप्स और चेहरे के हाव-भाव भी बदलते नजर आते हैं। एक तरफ उनका ट्रेडिशनल साड़ी लुक है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड के इस मशहूर गाने पर उनका मॉडर्न डांस अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा है। यही देसी और बॉलीवुड स्टाइल का कॉम्बिनेशन वीडियो को दिलचस्प बना रहा है। आमतौर पर सोशल मीडिया पर डांस के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो अपने अलग अंदाज की वजह से लोगों के बीच चर्चा में आ जाते हैं। इस वीडियो में भी लड़कियों की एनर्जी और उनका बेहतरीन डांस लोगों का ध्यान खींच रहा है। वे बिना किसी झिझक के कैमरे के सामने अपना हुनर दिखाती नजर आ रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद से ही यह सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है। कई लोग लड़कियों के डांस और उनके एक्सप्रेशन की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ को उनका साड़ी वाला लुक काफी पसंद आ रहा है। फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed