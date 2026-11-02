फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Cricket ›   Cricket News ›   On this day Indian Women Cricket team scripted history by winning the 2025 Women's ODI World Cup know details

आज ही के दिन भारत बना था विश्व चैंपियन: महिला टीम ने पहली बार उठाई विश्व कप ट्रॉफी, जानें क्या हुआ था मैच में

Mon, 02 Nov 2026 12:56 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 02 Nov 2026 12:56 PM IST
सार

  • भारतीय महिला टीम ने आज ही के दिन एक साल पहले वनडे विश्व कप का खिताब जीता था।
  • हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने वो उपलब्धि हासिल कर ली थी, जो अब तक महिला क्रिकेट में भारत के लिए कोई नहीं कर सका था।
  • भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था।

विज्ञापन
On this day Indian Women Cricket team scripted history by winning the 2025 Women's ODI World Cup know details
भारतीय महिला टीम - फोटो : IANS
भारतीय क्रिकेट के लिए दो नवंबर यानी आज का दिन बेहद खास है। आज से एक साल पहले 2025 को भारतीय महिला टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने घरेलू जमीन पर विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया था। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था और आईसीसी की पहली ट्रॉफी अपने नाम की थी। भारत के लिए ये ऐतिहासिक जीत थी क्योंकि इससे पहले देश ने महिला क्रिकेट में विश्व कप नहीं जीता था। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने वो उपलब्धि हासिल कर ली थी, जो अब तक महिला क्रिकेट में भारत के लिए कोई नहीं कर सका था। आइए जानते हैं कि नवी मुंबई में खेले गए उस खिताबी मैच में किस तरह भारत ने जीत दर्ज की थी...
Trending Videos
On this day Indian Women Cricket team scripted history by winning the 2025 Women's ODI World Cup know details
भारत ने महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता - फोटो : BCCI
कौन था मेजबान?
महिला वनडे विश्व कप यह 13वां संस्करण भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला गया था। मैच गुवाहाटी, इंदौर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और कोलंबो में आयोजित हुए थे।
On this day Indian Women Cricket team scripted history by winning the 2025 Women's ODI World Cup know details
महिला टीम ने जीता वनडे विश्व कप 2025 - फोटो : ANI
52 साल का सूखा किया था खत्म
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में सात विकेट पर 298 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में इस तरह दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया था।  52 साल के महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में यह भारत का पहला वनडे विश्व कप का खिताब था। पहला महिला वनडे विश्व कप 1973 में खेला गया था। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। 
 

भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 58 रन और शेफाली ने 87 रन की पारी खेली। इसके अलावा स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए। वहीं, ऋचा घोष ने 24 गेंद में 34 रन की तूफानी पारी खेली। जेमिमा रॉड्रिग्स 24 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर 20 रन बनाकर आउट हुईं। वहीं, अमनजोत कौर ने 12 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अयाबोंगा खाका ने तीन विकेट लिए। वहीं, मलाबा, डी क्लर्क और क्लो ट्रायोन को एक-एक विकेट मिला था।
विज्ञापन
विज्ञापन
On this day Indian Women Cricket team scripted history by winning the 2025 Women's ODI World Cup know details
हरमनप्रीत कौर और जय शाह - फोटो : PTI
किस तरह लक्ष्य से चूका दक्षिण अफ्रीका
299 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। कप्तान एल वोल्वार्ट के अलावा कोई अफ्रीकी बल्लेबाज मैदान पर नहीं टिक सका। वोल्वार्ट ने 98 गेंद में 11 चौके और एक छक्के की मदद से 101 रन की पारी खेली। वहीं, ताजमिन ब्रिट्स 23 रन और सुने लूस 25 रन बना सकीं। बॉश खाता नहीं खोल सकीं। मारिजाने कैप चार रन और क्लो ट्रायोन नौ रन बनाकर आउट हुईं।
 

सिनालो जाफ्ता ने 16 रन की पारी खेली। आखिर में डर्कसेन ने जरूर 35 रन बनाए, जबकि डी क्लर्क ने 18 रन बनाए, लेकिन यह काफी नहीं था। शेफाली वर्मा ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया। उन्होंने दो विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। इसके अलावा श्री चरणी ने एक विकेट लिया और कसी हुई गेंदबाजी की। दक्षिण अफ्रीका की पारी 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई और भारतीय महिला टीम को विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल हुआ। इस टीम ने मेहनत, जज्बे और विश्वास से वो मुकाम छू लिया था, जिसका सपना करोड़ों भारतीयों ने देखा था। मंधाना की चमक से लेकर रेणुका की रफ्तार तक, हर खिलाड़ी की अपनी एक कहानी रही, जो संघर्ष, हिम्मत और उम्मीदों से बुनी गई।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed