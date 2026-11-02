आज ही के दिन भारत बना था विश्व चैंपियन: महिला टीम ने पहली बार उठाई विश्व कप ट्रॉफी, जानें क्या हुआ था मैच में

भारतीय क्रिकेट के लिए दो नवंबर यानी आज का दिन बेहद खास है। आज से एक साल पहले 2025 को भारतीय महिला टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने घरेलू जमीन पर विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया था। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था और आईसीसी की पहली ट्रॉफी अपने नाम की थी। भारत के लिए ये ऐतिहासिक जीत थी क्योंकि इससे पहले देश ने महिला क्रिकेट में विश्व कप नहीं जीता था। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने वो उपलब्धि हासिल कर ली थी, जो अब तक महिला क्रिकेट में भारत के लिए कोई नहीं कर सका था।