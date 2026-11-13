Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Driver Tries to Flee Without Paying for Petrol Pump Employee Chases His Car

पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भागने लगा कार चालक, कर्मचारी ने पीछे दौड़कर सिखाया ऐसा सबक, फिर जो हुआ...

Fri, 13 Nov 2026 04:00 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 13 Nov 2026 04:00 PM IST
सार

Viral Video: पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए भागने की कोशिश कर रहे कार चालक को कर्मचारी ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान कर्मचारी ने पाइलॉन उठाकर कार के पिछले हिस्से पर मारा। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है।
 

विज्ञापन
Driver Tries to Flee Without Paying for Petrol Pump Employee Chases His Car
तेल भरवाया और पैसे दिए बिना बढ़ा दी कार - फोटो : एक्स@SuchetaSagar

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने के बाद पैसे देना हर ग्राहक की जिम्मेदारी होती है। आमतौर पर लोग तेल भरवाने के बाद तय रकम का भुगतान करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो पैसे देने से बचने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कई बार तो लोग पेट्रोल या डीजल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए ही गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार चालक कथित तौर पर बिना पैसे दिए पेट्रोल पंप से निकलने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। हालांकि, इस दौरान कर्मचारी भी हार मानने को तैयार नहीं होता और कार को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है।

विज्ञापन


सफेद कार लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा चालक
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रात के समय का नजारा दिखाई देता है। एक सफेद रंग की कार पेट्रोल पंप पर खड़ी नजर आती है। इसी दौरान नारंगी रंग की टी-शर्ट पहने एक कर्मचारी कार के पास दिखाई देता है। वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन के मुताबिक कार चालक पेट्रोल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कार आगे बढ़ती है, कर्मचारी भी उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ने लगता है। वह कार के पिछले हिस्से के पास पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चालक गाड़ी आगे बढ़ाता रहता है।
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन


कार के पीछे दौड़ा कर्मचारी, उठाया पाइलॉन
वीडियो में आगे जो होता है, वह लोगों का ध्यान खींच रहा है। कर्मचारी कार को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ता नजर आता है। इसी दौरान वह पास में रखा एक पाइलॉन यानी सड़क पर इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक का कोन उठा लेता है। इसके बाद वह उसे कार के पिछले हिस्से पर मारता दिखाई देता है। हालांकि, कार चालक गाड़ी आगे बढ़ाता रहता है। कुछ ही सेकंड में हुई इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में कर्मचारी की कोशिश और कार के वहां से निकलने का दृश्य साफ नजर आता है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन
यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में दावा किया गया है कि कार चालक पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग रहा था। इसे देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स पेट्रोल पंप कर्मचारी की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कार चालक की इस हरकत पर नाराजगी जता रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि जब पैसे नहीं हैं तो कार ही क्यों चला रहा है। वहीं, एक और यूजर ने कहा कि जैसे को तैसा। फिलहाल, इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।

वायरल वीडियो: सात समंदर पार भी छाया छठी मईया का भक्ति गीत, अफ्रीकी शख्स का अंदाज जीत लेगा दिल

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed