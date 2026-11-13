पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भागने लगा कार चालक, कर्मचारी ने पीछे दौड़कर सिखाया ऐसा सबक, फिर जो हुआ...

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने के बाद पैसे देना हर ग्राहक की जिम्मेदारी होती है। आमतौर पर लोग तेल भरवाने के बाद तय रकम का भुगतान करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो पैसे देने से बचने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कई बार तो लोग पेट्रोल या डीजल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए ही गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार चालक कथित तौर पर बिना पैसे दिए पेट्रोल पंप से निकलने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। हालांकि, इस दौरान कर्मचारी भी हार मानने को तैयार नहीं होता और कार को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है।

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जब पेट्रोल पंप कर्मचारी का दिखा अनोखा इंसाफ! https://t.co/1fIW2OosRM — 🌺 Sucheta 🌺🇮🇳 (@SuchetaSagar) November 12, 2026

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रात के समय का नजारा दिखाई देता है। एक सफेद रंग की कार पेट्रोल पंप पर खड़ी नजर आती है। इसी दौरान नारंगी रंग की टी-शर्ट पहने एक कर्मचारी कार के पास दिखाई देता है। वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन के मुताबिक कार चालक पेट्रोल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कार आगे बढ़ती है, कर्मचारी भी उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ने लगता है। वह कार के पिछले हिस्से के पास पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चालक गाड़ी आगे बढ़ाता रहता है।वीडियो में आगे जो होता है, वह लोगों का ध्यान खींच रहा है। कर्मचारी कार को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ता नजर आता है। इसी दौरान वह पास में रखा एक पाइलॉन यानी सड़क पर इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक का कोन उठा लेता है। इसके बाद वह उसे कार के पिछले हिस्से पर मारता दिखाई देता है। हालांकि, कार चालक गाड़ी आगे बढ़ाता रहता है। कुछ ही सेकंड में हुई इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में कर्मचारी की कोशिश और कार के वहां से निकलने का दृश्य साफ नजर आता है।यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में दावा किया गया है कि कार चालक पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग रहा था। इसे देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स पेट्रोल पंप कर्मचारी की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कार चालक की इस हरकत पर नाराजगी जता रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि जब पैसे नहीं हैं तो कार ही क्यों चला रहा है। वहीं, एक और यूजर ने कहा कि जैसे को तैसा। फिलहाल, इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।