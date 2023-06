Biparjoy Cyclone: कुदरती तूफानों से क्यों जूझ रहा है भारत, दुनिया के इन 5 देशों में आते हैं सबसे ज्यादा तूफान

1 of 7

Countries Have The Most Hurricanes: हाल के कुछ वर्षों में भारतीय क्षेत्र में चक्रवातों का सिलसिला बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जो समुद्र में बनने वाले चक्रवातों का कारण है। चक्रवात की शुरुआत समुद्र के गर्म क्षेत्र से ही होती है। यहां से उठने वाली हवा कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। जब गर्म हवा तेजी से ऊपर आती है, जो उसको नमी मिलती है, जिससे बाद में घने बादल बन जाते हैं। ऐसे में खाली हुई जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे आती है और फिर ऊपर की ओर उठती है। इसी का भयानक रूप चक्रवात बनता है, जो अपने साथ तबाही लाता है। अक्सर इस तरह के तूफान आते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे ज्यादा तूफान किस देश में आते हैं? आखिर कौन से शहर और क्षेत्र इस प्राकृतिक आपदा से लगातार जूझते रहते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगहें हैं, जहां सबसे ज्यादा तूफानी हवाएं चलती हैं।