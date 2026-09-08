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तस्वीर में जिराफ को ढूंढने में 99 प्रतिशत लोग फेल, जीनियस हैं 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं

Tue, 08 Sep 2026 06:55 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 08 Sep 2026 06:55 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करने से दिमाग तेज होता है। इन तस्वीरों में मिली चुनौतियों को पूरा करने में लोगों को आनंद आता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको 15 सेकेंड में जिराफ खोजना है। 

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Optical Illusions Iq Test Brain Teaser Can You Spot giraffe in 15 Seconds
तस्वीर में जिराफ को ढूंढने में 99 प्रतिशत लोग फेल, जीनियस हैं 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों को भ्रमित करने वाली तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड में हैं। इंटरनेट पर हर दिन कोई न कोई नई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर देखने को मिलती है। यह तस्वीरें देखने में सामान्य होती हैं, लेकिन इनमें छिपी चीजों को खोजना बेहद कठिन होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन को देखने के बाद लोगों का दिमाग घूम जाता है। 



आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको जिराफ को खोजना है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने के लिए 15 सेकेंड की समयसीमा तय की गई है। अगर आप 15 सेकेंड के भीतर इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं, तो माना जाएगा कि आपकी दिमाग और आंखें बहुत तेज हैं। 
 
Optical Illusions Iq Test Brain Teaser Can You Spot giraffe in 15 Seconds
तस्वीर में जिराफ को ढूंढने में 99 प्रतिशत लोग फेल, जीनियस हैं 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन को देखने पर इनमें अलग-अलग वस्तुएं नजर आती हैं। आप ऑप्टिकल इल्यूजन से अपनी नजर और दिमाग की क्षमता को परख सकते हैं। आज की तस्वीर से आप अपने दोस्तों समेत किसी की भी आईक्यू लेवल की जांच कर सकते हैं। 
 

Optical Illusions Iq Test Brain Teaser Can You Spot giraffe in 15 Seconds
तस्वीर में जिराफ को ढूंढने में 99 प्रतिशत लोग फेल, जीनियस हैं 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

विशेषज्ञों के मुताबिक, ऑप्टिकल इल्यूजन इंसान के मस्तिष्क और आंखों के बीच तालमेल को चुनौती देने का काम करते हैं। कई बार इन तस्वीरों में मौजूद आकृतियों रंग या पैटर्न को ऐसे बनाया जाता है कि दिमाग उन्हें वास्तविकता से अलग समझ लेता है। इसके कारण तस्वीरों में वास्तविक वस्तु को खोजने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। 

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तस्वीर में जिराफ को ढूंढने में 99 प्रतिशत लोग फेल, जीनियस हैं 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

इस तस्वीर में 15 सेकंड के भीतर जिराफ को ढूंढने की चुनौती दी गई हैं। कई लोगों ने इस पहेली को हल करने की कोशिश की, लेकिन बेहद लोगों को सफलता मिल पाई है। दावा किया गया है कि तस्वीर में जिराफ को सिर्फ एक फीसदी लोग ही ढूंढ पाए हैं। इस पहेली को हल करने में 99 फीसदी लोग फेल हो चुके हैं।

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तस्वीर में जिराफ को ढूंढने में 99 प्रतिशत लोग फेल, जीनियस हैं 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की पहलियों से सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, बल्कि दिमाग तेजा होता है और आईक्यू लेवल बेहतर होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़े चैलेंज को पूरा करने में लोगों को आनंद आता है। अगर आप आज की तस्वीर में जिराफ को खोजने में फेल हो गए हैं, तो खबर की आखिरी तस्वीर में लाल घेरे के भीतर जिराफ को आसानी से देख सकते हैं। 

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