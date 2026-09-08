1 of 5 तस्वीर में जिराफ को ढूंढने में 99 प्रतिशत लोग फेल, जीनियस हैं 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock







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ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों को भ्रमित करने वाली तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड में हैं। इंटरनेट पर हर दिन कोई न कोई नई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर देखने को मिलती है। यह तस्वीरें देखने में सामान्य होती हैं, लेकिन इनमें छिपी चीजों को खोजना बेहद कठिन होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन को देखने के बाद लोगों का दिमाग घूम जाता है।



आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको जिराफ को खोजना है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने के लिए 15 सेकेंड की समयसीमा तय की गई है। अगर आप 15 सेकेंड के भीतर इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं, तो माना जाएगा कि आपकी दिमाग और आंखें बहुत तेज हैं।



2 of 5 तस्वीर में जिराफ को ढूंढने में 99 प्रतिशत लोग फेल, जीनियस हैं 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन को देखने पर इनमें अलग-अलग वस्तुएं नजर आती हैं। आप ऑप्टिकल इल्यूजन से अपनी नजर और दिमाग की क्षमता को परख सकते हैं। आज की तस्वीर से आप अपने दोस्तों समेत किसी की भी आईक्यू लेवल की जांच कर सकते हैं।



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5 of 5 तस्वीर में जिराफ को ढूंढने में 99 प्रतिशत लोग फेल, जीनियस हैं 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock