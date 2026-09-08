नैनोवाले गाने पर केमिस्ट्री प्रोफेसर के डांस ने किया मंत्रमुग्ध, वीडियो देख लोग हुए फैन

IIT बॉम्बे केमिस्ट्री प्रोफेसर के शानदार डांस का वायरल वीडियो: प्रोफेसर वह शिक्षक होता है जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उच्च स्तर पर पढ़ाता है और अपने विषय में शोध भी करता है। आमतौर पर प्रोफेसर का नाम सुनते ही रिसर्च, लैब, क्लासरूम और गंभीर अकादमिक चर्चाओं की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन IIT बॉम्बे के एक कार्यक्रम से सामने आया एक वायरल वीडियो प्रोफेसर की इस पारंपरिक छवि से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। जिसमें उन्होंने विभाग के इन-हाउस कार्यक्रम में 'नैनोवाले ने' गाने पर ऐसा डांस किया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया।

बिहार:

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सोशल मीडिया वायरल वीडियो

वीडियो में प्रोफेसर (रुचि आनंद) पारंपरिक परिधान में फिल्म 'पद्मावत' के चर्चित गाने 'नैनोवाले ने' पर डांस करती नजर आ रही हैं। गाने की धीमी और मधुर धुन के साथ उनके हाथों के सहज मूवमेंट और भाव-भंगिमाएं प्रस्तुति को खास बना रही हैं। डांस के दौरान हाथों की मुद्राओं और चेहरे के भावों पर खास ध्यान दिया गया है। उनकी प्रस्तुति में शास्त्रीय नृत्य की झलक भी दिखाई देती है। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले कई लोग प्रोफेसर के इस खूबसूरत अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

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देखें वीडियो-

अकादमिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में बनाई पहचान

बता दें कि प्रोफेसर रुचि आनंद की पेशेवर पहचान पूरी तरह अकादमिक और वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ी है। वह IIT कानपुर की पूर्व छात्रा रही हैं और उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में उनकी अकादमिक जिम्मेदारियों के साथ उनका काम रिसर्च, अध्यापन और वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।





रिसर्च और अध्यापन के साथ डांस का भी जुनून

ऐसे में जब उनका डांस वीडियो सामने आया, तो लोगों का ध्यान सिर्फ उनकी प्रस्तुति पर ही नहीं गया, बल्कि इस बात ने भी दिलचस्पी पैदा की कि एक प्रोफेसर की जिंदगी केवल क्लासरूम, रिसर्च और पेशेवर जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होती। उनके डांस ने यह दिखाया कि अकादमिक दुनिया से जुड़े लोग भी अपनी निजी रुचियों और कला के प्रति अपने जुनून को पूरी तरह से जी सकते हैं।





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वायरल वीडियो पर लोगों के रिएक्शन

केमिस्ट्री प्रोफेसर के वायरल हो रहे डांस के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। जिसे अबतक कई व्यूज और हजारों लाइक मिल चुके हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके पद या पेशे तक सीमित नहीं होती। दूसरे शख्स ने लिखा- एक प्रोफेसर का काम रिसर्च पेपर, प्रयोगशाला और क्लासरूम तक जरूर फैला होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी अपनी रचनात्मक रुचियों के लिए जगह नहीं हो सकती।

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