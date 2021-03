{"_id":"6055a83d8ebc3ed82f3ce1d4","slug":"5-cleanest-country-in-the-world-global-air-quality-report","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0917\u094d\u0932\u094b\u092c\u0932 \u090f\u092f\u0930 \u0915\u094d\u0935\u093e\u0932\u093f\u091f\u0940 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f: \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u0909\u0928 5 \u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902, \u091c\u0939\u093e\u0902 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0915\u092e \u0939\u0948 \u092a\u094d\u0930\u0926\u0942\u0937\u0923","category":{"title":"Bizarre News","title_hn":"\u0939\u091f\u0915\u0947 \u0916\u092c\u0930","slug":"bizarre-news"}}

फ्रांस (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Facebook/Ripley's Believe It or Not!