



सर्दियों में क्यों जरूरी है वाइपर की देखभाल? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर्दियों में कोहरा, ओस और पाला कार चलाने में कई तरह की परेशानियां पैदा करते हैं। इस मौसम में विंडशील्ड को साफ रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सड़क पर साफ दिखाई देना सुरक्षित ड्राइविंग के लिए खास है।

ऐसे में विंडशील्ड वाइपर की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, लेकिन कम तापमान और नमी की वजह से वाइपर की रबर ब्लेड सख्त हो सकती हैं या कांच से चिपक सकती हैं।

सुबह जल्दबाजी में कार स्टार्ट करते ही वाइपर चलाने से ब्लेड फटने या वाइपर मोटर खराब होने का खतरा रहता है। खराब वाइपर कांच पर खरोंच डाल सकते हैं और ठीक से सफाई नहीं होने के कारण सड़क पर दिखाई देना भी मुश्किल हो सकता है।

सर्दी दस्तक दे चुकी है। इस मौसम में सुबह कार स्टार्ट करते ही वाइपर चलाने की आदत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। दरअसल, रात में गिरने वाली ओस और पाले की वजह से वाइपर की रबर ब्लेड विंडशील्ड से चिपक जाती हैं। ऐसे में बिना जांच किए वाइपर चलाने पर रबर फट सकती है और वाइपर मोटर को भी नुकसान पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, खराब वाइपर विंडशील्ड पर खरोंच डालने के साथ ड्राइविंग के दौरान विजिबिलिटी भी कम कर सकते हैं। हालांकि, कुछ छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप सर्दियों में वाइपर को खराब होने से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे पांच आसान तरीके, जिनसे आप अपनी कार के विंडशील्ड वाइपर की देखभाल कर सकते हैं।