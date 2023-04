Volkswagen Taigun and Virtus: फॉक्सवैगन ने अपनी सेडान और एसयूवी कार को नए वैरिएंट्स में उतारा, मिले कई अपडेट्स

1 of 5 Volkswagen Virtus - फोटो : Volkswagen (For Reference Only)

Volkswagen (फॉक्सवैगन) ने मंगलवार को अपनी Virtus GT Plus (वर्टस जीटी प्लस) सेडान और Taigun GT Plus (टाइगुन जीटी प्लस) एसयूवी के मैनुअल वैरिएंट पेश किए। Volkswagen Virtus GT Plus सेडान मिड-साइज सेडान का एक स्पोर्टी अवतार है। कार की स्टाइलिंग में एक्सटीरियर में ऐसे कई एलिमेंट्स शामिल हैं जो सेडान के स्पोर्टी स्टाइल को बढ़ाते हैं। इस उत्पाद लाइनअप अपडेट के साथ, वर्टस पोर्टफोलियो को अब पिछले छह के बजाय सात ट्रिम्स मिलते हैं, जबकि टाइगुन ट्रिम्स सात से बढ़कर नौ हो गए हैं। संक्षेप में, Volkswagen India ने अपनी दो कारों: Virtus और Taigun के लिए कई अपडेट किए। सेडान और एसयूवी को नए ट्रिम्स, पेंट विकल्प और बहुत कुछ प्राप्त हुआ।

फॉक्सवैगन वर्टस जीटी प्लस के डिजाइन की बात करें तो इसमें एक स्पेशल रेडिएटर ग्रिल और 16 इंच के नए अलॉय व्हील मिलते हैं जो रेड ब्रेक कॉलिपर्स के कंट्रास्ट रंग के हैं। कार्बन स्टील ग्रे रूफ इसके डुअल-टोन स्टाइल में इजाफा करता है। जबकि इलेक्ट्रिक सनरूफ स्पेशियस और हवादार केबिन एक्सपीरियंस देता है। नए स्पोर्टी-थीम वाले रिम के अलावा, फॉक्सवैगन वर्टस को एक नया एक्सटीरियर कलर ऑप्शन- डीप ब्लैक पर्ल मिलता है।

सिर्फ एक्सटीरियर ही नहीं, केबिन में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसे दो अलग-अलग इंटीरियर थीम ऑप्शन मिलते हैं- रेव ग्लॉसी या डार्क रेड ग्लॉसी। केबिन में फॉक्सवैगन प्ले के साथ 10.09-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। आगे की सीटें अपने हवादार फंक्शन के साथ बैठने वालों को ज्यादा आराम महसूस कराती हैं। वर्टस जीटी प्लस में 1.5-लीटर टीएसआई इवो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 148 एचपी का पीक पावर जेनरेट करता है।

यही इंजन Volkswagen Taigun GT Plus के मैनुअल ट्रांसमिशन वैरिएंट में भी दिया जाता है, जिसे मंगलवार को इसके सेडान सिबलिंग के साथ पेश किया गया था। फॉक्सवैगन ताइगुन जीटी प्लस को एक नया पेंट थीम- डीप ब्लैक पर्ल मिला है।

Volkswagen Virtus और Taigun जर्मन ऑटो निर्माता की महत्वाकांक्षी इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत, वाहन निर्माता का लक्ष्य भारत की टॉप किफायती प्रीमियम कार ब्रांड बनना है।