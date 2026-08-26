एमजी मोटर ने अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी को लॉन्च कर दिया है। यह भारत के मास-मार्केट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पहली प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब तक यह तकनीक केवल बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज जैसे लग्जरी सेगमेंट की कारों तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह आम ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होगी। आइए जानते हैं कि इसके फीचर्स में क्या-कुछ खास मिलने वाला है।

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