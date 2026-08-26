चीन के हेबेई प्रांत स्थित एक शॉपिंग मॉल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब डिस्प्ले पर रखी मर्सिडीज-बेंज की एक लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी अचानक पीछे की ओर लुढ़ककर कांच की बैरियर तोड़ते हुए एस्केलेटर में जा घुसी। इस हादसे में नीचे बनी एक आइसक्रीम शॉप को नुकसान पहुंचा और एक कर्मचारी भी घायल हो गया।

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